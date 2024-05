Juanma Castaño le pide a Ancelotti paciencia con dos futbolistas del Real Madrid: "Psicosis"

El Real Madrid llega al momento clave de la temporada y con la buena noticia que, salvo Alaba, Ancelotti puede contar con todos los futbolistas de la plantilla. Esto es muy importante porque los blancos han sufrido un año muy duro de lesiones, especialmente graves las de Courtois, Militao y Alaba. El portero y el central se han perdido toda la temporada después de que en agosto se lesionaran del cruzado, pero los dos ya están preparados para competir y Militao ya fue titular el pasado fin de semana en la victoria ante la Real Sociedad; mientras que Courtois lo será el sábado ante el Cádiz.

La confianza de Ancelotti en Courtois

El portero ya estuvo cerca de salir de inicio en marzo, con la idea de llegar a ser el portero titular en la eliminatoria contra el Manchester City, pero el belga sufrió en el entrenamiento una rotura del menisco interno de la rodilla derecha que le dejaba fuera de los terrenos durante más de un mes. Pero la semana pasada, el propio Ancelotti fue preguntado por Kepa en rueda de prensa y él mismo dijo que contaba con Courtois para ocupar la portería blanca en el encuentro contra el Cádiz este sábado a las 16:15 horas, día en el que los merengues podrían ser campeones de Liga si logran los tres puntos ante los gaditanos y el Barcelona, que se enfrenta al Girona a las 18:30 horas, no gana su partido. "Courtois está bien creo que va a ser disponible la próxima semana para viajar con nosotros. Podría jugar el partido contra el Cádiz", afirmó el técnico italiano.

La casualidad ha hecho que su suplente, Lunin, fuera el gran protagonista de la clasificación del Real Madrid ante el Manchester City en los cuartos de final de la Champions League, parando dos penaltis a Bernado Silva y Kovacic. A pesar de esto, el portero ucraniano parece que no llegar a tener la total confianza de Ancelotti de cara a una posible final del gran torneo europeo porque el italiano tiene claro que quiere contar cuando ante con Courtois para que pueda coger la forma de cara a esa hipotética final, que sería el sábado 1 de junio.

Nacho cumple en los grandes partidos

El tema de Militao es diferente porque, aunque parecía que también podía volver al once titular lo antes posible, los dos últimos partidos de Nacho, ante el Manchester City y la ida ante el Bayern de Munich, parece que han provocado que el italiano sea más paciente con su vuelta y parece que pueda seguir contando con Nacho o Tchouameni.

Militao se lesionó en el partido ante el Athletic de Bilbao del 12 de agosto y sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda. El central ha estado ocho meses fuera de los terrenos de juego y ya lleva más de un mes entrenando con el grupo y ha podido volver antes que su compañero Courtois. El sábado pudo jugar los 90 minutos en la victoria de su equipo en el Reale Arena ante la Real Sociedad y además ayudó a que la portería blanca se quedara a cero.

Juanma le pide a Ancelotti paciencia

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, habló de las recuperaciones de Courtois y Militao y la confianza de Carlo Ancelotti en que puedan volver lo antes posible al once inicial: "Quitaría de la ecuación esta psicosis con la recuperación de Courtois y Militao. Creesie que existe una urgencia en el Real Madrid para recuperar a los dos para un partido?. Si dijeras que tiene unos problemas atrás tremendo, que Lunin lleva unos partidos tremendos... me parece que lo normal es transmitir tranquilidad a los que están mal y se tienen que curar; y a los que están, que no tengan la sensación de que a la mínima posibilidad les van a limpiar de ahí".





