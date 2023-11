Juanma Castaño lee entre líneas el gesto de Leo Messi al huir de la foto con Laporta: "Es difícil"

Una de las noticias deportivas de este martes la dio la Cadena COPE: Leo Messi se negó a hacerse una foto con Joan Laporta en la gala del Balón de Oro celebrada un día antes en París.

La noticia se produce en el mismo día en que Messi desmintió al periodista Gerard Romero, que informó que Joan Laporta y Leo Messi hablaron al final de la gala del Balón de Oro: Laporta agradeció a Leo sus palabras durante el discurso y se citaron para buscar la mejor fecha posible para el homenaje.

Las dos noticias señalan el mismo camino: que Leo Messi no quiere saber absolutamente nada del presidente de su ex club.

En El Partidazo de COPE, Manolo Lama manifestó tener muy claro que "la foto de Laporta con Messi y Aitana era 'LA' foto" que buscaba el presidente.

Joan Laporta, junto a la ganadora del Balón de Oro 2023, Aitana Bonmatí. CORDONPRESS





"¡Hay gente que sí se fija en las fotos y en los mensajes que se lanzan!" advirtió Juanma Castaño ante quienes quisieron restar importancia al gesto.

Juanma Castaño tiene claro que Messi "no olvida"

Emilio Pérez de Rozas, autor de la noticia que se dio este martes en El Partidazo de COPE, fue quien diseccionó con más profundidad la actitud del actual jugador del Inter Miami: "En el propio discurso que Messi da en la Gala (del Balón de Oro), se encargó mucho de diferenciar lo que es el Barcelona de lo que es Laporta. Siempre fue agradecido al Barcelona, eso Messi lo lleva en el corazón. Otra cosa es quienes mandan ahora y quienes no quisieron utilizar palancas y esfuerzos en renovarle", apuntó.

Dani Senabre pidió precaución con las fotos: "Lo que vivimos este verano con el padre de Messi yendo a buscar a Laporta para hacer ver que quería volver demuestra que es una farsa y que le damos demasiada importancia a la foto". Y en este caso, señaló que "es Laporta el que quiere la foto".

La conclusión de Juanma Castaño es que "Messi no olvida fácilmente". Elías Israel prefiere no llamarlo "rencor, pero está claro que no va a perdonar fácilmente".

ESCUCHA A JUANMA CASTAÑO EN EL PARTIDAZO DE COPE, ANALIZANDO LA VOLUNTAD DE LEO MESSI DE NO QUERER FOTOGRAFIARSE CON LAPORTA

La forma de Messi de referirse al Barcelona

Durante su discurso, con su octavo Balón de Oro entre las manos, Leo Messi repitió en varias ocasiones que el Barcelona es "el mejor equipo del mundo" que el de Guardiola es "el mejor de la historia", lo que le ha permitido sumar tantos premios.



"Sigo al Barcelona, lo hice siempre y lo seguiré haciendo. Es el club al que amo y amaré toda mi vida. Tiene un gran equipo, grandísimos jugadores, mezcla de jóvenes y veteranos. Creo que está preparado para luchar por la Liga de Campeones y estoy seguro de que se levantará de la derrota en el clásico", aseguró.

Leo Messi atiende a un medio de comunicación en la alfombra roja de la Gala del Balón de Oro. CORDONPRESS



Tras muchos premios ganados gracias al Barcelona, indicó que los dos últimos fueron por la selección, por la Copa América de 2021 y por el Mundial del año pasado.



"Todos los Balones de Oro son especiales, responden a diferentes tipos de situaciones. Tuve la suerte de ganar muchos en el Barcelona, conseguí todo a nivel de clubes, y los dos últimos vienen de la mano de la selección". Lo dicho: ni una palabra sobre Laporta.