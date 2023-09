Juanma Castaño explica la relación del Barça y Jorge Mendes con una comparación: "Crea y destruye"

Todos los caminos en el FC Barcelona llevan a Jorge Mendes. Joan Laporta volvió a tener un verano ajetreado para encajar fichajes en una economía lastrada por el pasado y lo fio todo a jugadores y personas que forman parte de la cartera del superagente portugués. Dos de las contrataciones que marcaron el final del mercado, Joao Cancelo y Joao Félix tienen por representante al luso. Pero también Deco, presentado este miércoles como director de fútbol del Barça, guarda relación con él. Sobre esta influencia se debatió en 'El Partidazo de COPE'.

La entrada de Deco, que fue representado por Mendes durante su etapa de jugador y que trabajó para su agencia cuando colgó las botas en el Fluminense, refuerza la posición estratégica. En el juego de tronos del fútbol, los grandes representantes tienen un papel crucial desde hace mucho tiempo, como se explicó en el programa de Juanma Castaño de este miércoles. A nadie se le escapa el poder que han ido alcanzando estas figuras, hasta el punto de en ocasiones poner a los clubes contra las cuerdas. En la sombra, el agente ha ido ganando peso tanto en el vestuario como en el organigrama deportivo del Barça.

Esta temporada será la más exigente para Xavi Hernández, con contrato hasta junio de 2024, desde que llegará al club en noviembre de 2021. La de dar, por fin, el salto en Europa tras haber sido eliminados cuatro veces en dos cursos. La consecución de la pasada Liga no aportó tranquilidad institucional a un Barça acostumbrado a vivir de sobresalto en sobresalto. El técnico parece que renovará solo por una temporada más que la que marca el término de su vinculación, algo que preocupa a Dani Senabre. Mientras, Rafa Márquez, entrenador del filial azulgrana y también en la órbita de Jorge Mendes, espera con paciencia.

Cómo es esa relación entre Jorge Mendes y el FC Barcelona

La entrada gradual de sus clientes o personas de su entorno en el FC Barcelona es evidente, un 'modus operandi' que el portugués ha seguido a lo largo de su carrera en otras instituciones, como en el Real Madrid de Cristiano Ronaldo y José Mourinho, el Valencia de Peter Lim, como recordaba Santi Cañizares en 'El Partidazo de COPE', o más recientemente el Wolverhampton inglés. El exportero recalcaba lo que había sucedido en el club para el que defendió su portería y Juanma Castaño hizo un símil para explicar el impacto del agente.

Jorge Mendes también gestionó la salida de Ansu Fati rumbo al Brighton & Hove Albion, el traspaso de Nico al Porto, selló el traspaso definitivo de Trincao al Sporting de Lisboa e intentó el fallido fichaje de Bernardo Silva. Además, tiene pendiente la renovación de dos futbolistas muy importantes: Alejandro Balde y Lamine Yamal. Los dos jóvenes también están representados por el luso, pero sus prolongaciones están prácticamente terminadas y solo faltaría la firma final.

El 'caso Negreira' en El Partidazo de COPE

En 'El Partidazo de COPE' hablamos con Sergi Albert, árbitro en Primera División de 1987 a 1990, que dijo ante la Guardia Civil que recibió presiones de Negreira: "Me llamó cuando trabajaba en TV3 y dijo: ves con cuidado con lo que dices de los árbitros porque te puede pasar algo". Sobre si conoce a alguien que recibiera alguna orden para pitar a favor del Barcelona, Sergi Albert afirmó a Juanma Castaño que no: "Yo no conozco ninguno que recibiera alguna orden".