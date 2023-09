Juanma Castaño puso el grito en el cielo este jueves en El Partidazo de COPE como consecuencia de la expulsión de Jagoba Arrasate durante el Osasuna - Atlético de Madrid que cerró la séptima jornada en Primera División.

Arrasate fue expulsado por protestar el gol anulado de David García, que habría supuesto el 1-1, lo que indignó al entrenador de Osasuna. Ya no es que el míster abandonase el terreno de juego visiblemente enfadado, sino que la situación, como informó después Alberto Sanz, ha generado mucho enfado en las más altas instancias del club. Está todo el mundo enfadado por cómo se anula el gol y por la decisión del colegiado de no revisarlo.

Arrasate, en Dazn, aseguró que la jugada de David García "no puede ser falta en la vida, es un gol clarísimo", pero se negó a dar más explicaciones sobre lo que pensaba: "Me voy a perder dos partidos por decirle al árbitro que no hay nada, si hablo un poco más serán cuatro. Nos han quitado la libertad de expresión".

"Si digo lo que pienso, ya sabéis lo que va a pasar. Hay un trato muy diferente en esta liga" ??



"Si digo lo que pienso, ya sabéis lo que va a pasar. Hay un trato muy diferente en esta liga"

"El trato ha sido diferente hacia los dos banquillos, si digo lo que pienso ya sabes lo que va a pasar. Algunos entrenadores somos expulsados, otros no. Me queréis tirar de la lengua pero no puedo hablar", afirmó.

Lo que dice el acta arbitral

El acta arbitral del partido que firma el colegiado Juan Martínez Munuera asegura que Arrasate fue expulsado en el minuto 78 "por protestar de forma persistente y reiterada tanto al asistente Nº1 como al árbitro tras haber sido advertido en varias ocasiones durante el partido".

Arrasate aseguraba haberle protestado al asistente tranquilo y con las manos en los bolsillos, sabedor del riesgo de "hacer aspavientos y agitar las manos".

Y Juanma Castaño clama contra los árbitros

La situación indignó a Juanma Castaño, como dejó claro al comienzo de la edición de este jueves de El Partidazo de COPE.

ESCUCHA LA INDIGNACIÓN DE JUANMA CASTAÑO CONTRA EL ESTAMENTO ARBITRAL A RAIZ DE LA EXPULSIÓN DE ARRASATE

"Es lamentable", sentenció Castaño, que encontró formas de relación entre los árbitros y entre los entrenadores muy diferentes en función de los actores "cada fin de semana".

El Tiempo de Opinión en El Partidazo de COPE siguió por el análisis del triunfo del Atlético de Madrid que se queda con problemas en la delantera tras la expulsión de Morata por doble amarilla. Y, por supuesto, Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Gonzalo Miró, Dani Senabre y Luis García se 'mojaron' sobre si en el gol anulado a David García hay o no falta.