Juanma Castaño va a entrevistar a José Bordalás y pasa esto: "Te dije que tenías que estar en directo"

Las entrevistas en 'El Partidazo de COPE' no las puedes escuchar en otro lado. Juanma Castaño siempre le da un toque especial a la antena para que el entrevistado tenga una actitud diferente. Este jueves lo que se vivió en el programa no tiene parangón. José Bordalás pasó por el programa para hablar sobre la heroica proeza que quiere lograr con el Getafe, al que llegó hace dos semanas: la salvación. Pero lo que no se podía imaginar el técnico alicantino es lo que iba a suceder, nada más ser saludado por el comunicador. Puedes escuchar el instante aquí.

No fue una decisión sencilla la que tomó el entrenador. A siete partidos de acabar La Liga, aceptó la oferta de Ángel Torres más por lo personal que por lo profesional como relató en 'El Partidazo de COPE'. "Mi pensamiento no estaba en entrenar en LaLiga española porque había dicho ya que no a varios equipos, quedando más jornadas. En la primera llamada le dije que “no” al presidente porque no era lo más conveniente, era un riesgo innecesario. Luego, Ángel Torres me pidió el favor porque estaba en una situación muy delicada de mayo de 2023", explicó sobre ese instante.

El valenciano comenzaría así su segunda etapa tras una anterior de cinco años. Aquella vez cogió al equipo moribundo en Segunda, luego lo ascendió y lo hizo viajar por Europa. Esta temporada se vivirán uno de los descensos más apretados del último lustro y la situación es complicada. Bordalás aparece como el salvador que más necesitan. Aquel que fue capaz de obrar el milagro en Segunda. Y que quieren que haga lo propio en Primera. En Getafe se aferran a él como una divinidad y se pudo vivir así en el Coliseum Alfonso Pérez en el último partido. Un ambiente que se replicó en 'El Partidazo de COPE'.

José Bordalás en 'El Partidazo de COPE'

El Getafe se enfrentará al Real Madrid el próximo sábado en un partido crucial mientras lucha por mantenerse en la Liga. A pesar de haber ganado al Celta en la última jornada, el equipo sigue en puestos de descenso y el técnico José Bordalás afronta un gran reto, especialmente en sus partidos fuera de casa contra los tres grandes de LaLiga. Cuando se ha sentado en los banquillos del Santiago Bernabéu, del Cívitas Metropolitano y del Camp Nou, jamás ha ganado. Parece que en esa cita en Chamartín lo puede tener algo más fácil por la alineación que planea poner Carlo Ancelotti, aunque el alicantino dejó claro en 'El Partidazo de COPE' que no ve esa facilidad.

Juanma Castaño al frente de 'El Partidazo de COPE'

