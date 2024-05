Juanma Castaño, contento con el nivel de Nadal y crítico con Roland Garros: "Deben hacérselo mirar"

Lo vivido esta tarde en Roland Garros no pasará a la historia como el mejor partido del campeonato, pero sí lo hará por ser el encuentro de primera ronda con más asistencia de la historia del torneo. La afición francesa se resistió a creer que esta sería la última vez que verían al tenista español en la Philippe-Chatrie, pista que ha dominado durante 14 años de su trayectoria deportiva.

Más de 15.000 espectadores estuvieron presentes en el mejor partido de primera ronda que se ha visto en pistas francesas y que enfrentó a Zverev, número cuatro del mundo, contra el mayor campeón de Roland Garros. La mayoría de los asistentes apoyaron desde el primer instante al manacorí e incluso llegaron a gritar en contra del tenista alemán. De hecho, hubo un punto del partido que se vio interrumpido justo antes de que el alemán sacara por un aficionado que grito un "Vamos Rafa". Zverev miro desafiante al aficionado y continuó con su servicio.

Si Rafael Nadal llega a este partido más rodado...

Antes de llegar a este encuentro, Nadal solo ha podido disputar once partidos completos. Esto ha condicionado a un Rafel Nadal que no ha perdido la cara al encuentro en ningún momento y que ha llegado a poner en aprietos al tenista alemán, pero que no ha aprovechado los 'breaks' que ha hecho en el segundo y tercer set.

Alexander Zverev celebra un punto en el Roland Garros | EFE

El primer set comenzó de la peor forma posible para Nadal, que cedió su servicio concediendo todos los puntos del juego. Esto condicionó el inicio de Rafa, que llegó hasta el 5-3. En este juego, Zverev volvió a romper al español, que llegó a salvar dos bolas de 'break' pero que no pudo cerrar su saque por segunda vez en el partido. Primer set y primer contratiempo para el español.

Aun así, Rafa sabía que quedaba mucho partido para poder dar la vuelta al resultado. El segundo set comenzó con los dos tenistas ganando su saque hasta llegar al 2-2. Zverev limpiaba las líneas de la Philippe-Chatrie y Nadal se mostraba algo incómodo por los buenos golpes del alemán, pero el balear consiguió romper el saque del alemán y colocarse 2-3. Nadal llevó el partido hasta el 4-5 y cuando tenía la oportunidad de cerrar el set con su saque, Zverev empató a cinco y sembró las dudas en Rafa. El partido se fue hasta el 'tie break' y en este momento, Zverev demostró una gran fortaleza mental y física para hacerse con el segundo set del encuentro.

Ya con el partido prácticamente sentenciado a favor de Zverev, Nadal siguió luchando con orgullo para darle la vuelta al encuentro, pero la calidad y precisión de los golpes alemanes, a los cuales Nadal aplaudió en varias ocasiones, terminaron inclinando la balanza a favor de Zverev y cerrando el tercer set con un 6-3 y con la ovación más espectacular que se ha escuchado para el perdedor de un partido en la Philippe-Chatrie.

Rafael Nadal: "Espero veros otra vez"

Como manera excepcional en Roland Garros, el perdedor de un partido en primera ronda tuvo la palabra tras el final del partido. Tras ceder la palabra al ganador del partido, Nadal aseguró sentirse "en paz" consigo mismo y "estar preparado para más" tras esta derrota.

Rafael Nadal celebra un punto en Roland Garros | EFE

"No he tenido malas sensaciones. Me he demostrado que estoy listo para más de lo que he hecho, que ha sido caer en primera ronda", aseguró el español, que lamentó que el sorteo le cruzara de entrada contra "uno de los mejores del mundo". Con esta derrota existía la duda si Rafael Nadal anunciaría su adiós a pistas francesas y para alivio de muchos, el español no descartó pasar por París en 2025 y en los propios Juegos Olímpicos: "Ahí haré un balance, veré cómo estoy a todos los niveles, de motivación, físico, ... y tomaré una decisión".

Por último, Nadal agradeció a toda la afición francesa su apoyo durante tanto tiempo: "Es normal que estuvieran, podía ser mi último partido aquí. Es normal que se interesen por verme en este lugar donde tanta historia he acumulado. Eso significa que he dejado una herencia positiva", sentenció el español.

