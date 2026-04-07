Juanma Castaño, tras el concierto de Rosalía: "Creo que hay pocos shows en el mundo a la altura, los que tengáis entradas, vais a flipar"

El director de 'El Partidazo de COPE', Juanma Castaño, ha aprovechado su estancia en Madrid durante la Semana Santa para asistir al concierto de Rosalía. Una experiencia que le ha marcado profundamente, tal y como ha compartido con sus oyentes. "Quería compartir que yo, que no soy un loco de... No era, porque ahora ya lo soy", confesaba el comunicador, admitiendo que el directo de la catalana le ha convertido en un nuevo fan.

Castaño no ha escatimado en elogios para describir lo que vivió en el Movistar Arena de la capital, anteriormente conocido como Palacio de los Deportes. "Impresionante. O sea, es increíble. Qué poder, qué puesta en escena, qué manera de cantar, qué bonito todo, qué perfecto todo", ha relatado con entusiasmo. Para el periodista, el directo de Rosalía es una producción de primer nivel mundial.

Creo que hay pocos shows en el mundo a la altura"

EFE Fotografía facilitada por la organización del concierto de Rosalía este lunes en el Movistar Arena de Madrid

El comunicador ha insistido en la magnitud del evento, asegurando que "creo que hay pocos shows en el mundo a la altura de lo que se vio en el Palacio de los Deportes, en el Movistar Arena", y ha querido lanzar un mensaje a todos aquellos que tienen previsto verla próximamente: "Los que tengáis y las que tengáis entrada para Barcelona, vais a flipar, o sea, impresionante, de verdad".

Qué pedazo de artista tenemos en España con Rosalía"

'Lux Tour': un fenómeno mundial

La visita de Castaño se enmarca en el arrollador éxito de la gira 'Lux Tour' de Rosalía. Solo en Madrid, la artista ha ofrecido cuatro fechas con casi 70.000 espectadores que han colgado el cartel de 'no hay billetes', un auténtico reto para los fans que buscaban conseguir una entrada. En los alrededores del recinto se ha podido ver una marea de personas de todas las edades y nacionalidades.

Tras su paso por Madrid, la catalana actuará en Lisboa antes de regresar a España con otras cuatro noches en Barcelona. En total, la gira tiene 57 fechas programadas por todo el mundo, con paradas en Berlín, Londres, Ámsterdam y las principales capitales de Estados Unidos y Latinoamérica. Todas las citas han colgado el cartel de 'sold-out', convirtiendo el 'Lux Tour' en un fenómeno económico que, según los expertos, podría alcanzar una recaudación de más de 100.000 millones de euros, atrayendo a personalidades como Carmen Lomana.

Europa Press Una fan pinta un cuadro mientras hace cola para el concierto de Rosalía, en el Movistar Arena, a 20 de marzo de 2026, en Madrid

Arte, cultura y un espectáculo total

Lo de Rosalía va más allá de la música. La artista busca reconvertir la industria, uniendo arte y cultura con sonidos que viajan hasta el techno. Con una puesta en escena minimalista, sin grandes artificios pero con ideas como una 'art cam' para los interludios, Rosalía llena el escenario y demuestra que un estadio cabe en ella. Se trata de una propuesta que rompe con las etiquetas y que conecta con una espiritualidad que la propia artista ha comentado en alguna ocasión, como en su charla con Ana Milán.

El 'Lux Tour' suma un aforo total de 980.000 personas en los 31 estadios seleccionados, lo que supone casi un millón de personas coreando temas icónicos como 'La Perla' o 'Magnolias'. La propia artista, emocionada, reconocía en su primer concierto en Madrid la importancia del momento: "Nunca voy a olvidar esta noche", aseguraba con los ojos brillantes. La artista volverá a brillar en España los días 13, 15, 17 y 18 de abril en Barcelona.