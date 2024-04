Juanma Castaño busca a Laporta en la foto de la eliminación del Barça de la Champions: "Ha tenido que salir"

Parecía que Joan Laporta estaba decidido en que el mejor camino en esta semana decisiva de la temporada era el de transmitir confianza a todo el equipo con imágenes con Xavi Hernández. Pero tras la eliminación del FC Barcelona de la Champions League desapareció. Juanma Castaño puso el foco sobre el presidente culé en El Partidazo de COPE.

Audio

Primero lo hizo acudiendo al último entrenamiento de la primera plantilla para afrontar la vuelta de los cuartos de final de la Champions League contra el Paris Saint-Germain. Pero es que posteriormente quiso insistir en dejar la puerta a la continuidad de Xavi Hernández.

Laporta, en declaraciones para 'TV3', destacaba que la posibilidad de mantener el egarense como técnico culé todavía está sobre la mesa: "Todo está abierto y es revisable", aseguró. Aunque no es la primera ocasión en que el presidente azulgrana reivindica su deseo de que Xavi continúe a cargo del conjunto culé.

?? @tonifreixa valora, en el @partidazocope, la derrota del @FCBarcelona



?? "Quiero que Xavi y todos los profesionales del club cumplan con su contrato y con los compromisos que han adquirido"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/aSbYr7QwXm — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 16, 2024

Esto volvió a aparecer en el análisis que hizo El Partidazo de COPE. Mientras Xavi Hernández sigue sin dejar claro si su futuro pasa por el FC Barcelona, pese a seguir en pie sus palabras dimitiendo como entrenador del club a principios de 2024, tras el partido Joan Laporta no ha transmitido esa confianza, ni ninguna.

Xavi Hernández

El entrenador culé criticó la actuación arbitral en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain, una eliminatoria que, en su opinión, cambió a partir de la expulsión de Ronald Araujo en el minuto 29: "Fue demasiado pitar roja en aquella jugada".

Ronald Araújo protesta su expulsión en el Barcelona - PSG | EFE

Xavi Hernández, que acabó expulsado por protestar, consideró que fue "una pena que el trabajo de toda una temporada se termine" por una decisión arbitral. El técnico tras el encuentro se dirigió al colegiado Istvan Kovacs para decirle que estuvo "muy mal" y que su actuación fue "un desastre".

Pese a la eliminación, el entrenador azulgrana elogió a sus futbolistas: "Estamos construyendo algo que puede ser bonito y fructuoso, hemos competido bien y hemos hecho una Champions muy buena, ante grandes equipos de Europa, estoy muy orgulloso, con gente joven que madurará… el Barça volverá y volverá más fuerte".

???? Xavi, en rueda de prensa



??? "Lo he dicho muchas veces, somos un equipo que está en construcción"



?? "Imagínate si el equipo está construido, lo que podemos llegar a ser"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/P6n4nO4sKg — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 16, 2024

¿Lo volverá a intentar Xavi?, le preguntaron al técnico, que en enero anunció que se marcharía en junio: "Lo volverá a intentar el Barça, yo no soy el importante. Creo que el equipo ha hecho una Champions notable". Por su parte, Luis Enrique lo tiene claro: "Creo que Xavi es el entrenador ideal para el Barça y confío en que siga la temporada que viene".

"Ha tenido que salir"

"¿Sabes lo que tiene que hacer Xavi? Decir me voy, señores, no me lo vuelvan a preguntar. Me voy del Fútbol Club Barcelona", señala Juanma Castaño para acabar con la polémica, "yo lo que vi ayer es a Laporta salir en el entrenamiento delante de todos los medios de comunicación, cruzar el campo para que le grabaran y abrazar a Xavi".

Itsvan Kovacs expulsando a Araujo | EFE

Juanma Castaño destaca que "hoy, sin embargo, no lo he visto": "No le he visto cruzar el campo ni salir a hablar. Ha tenido que hablar Rafa Yuste para hablar sobre lo que ha ocurrido y la eliminación del Barcelona". Manolo Lama señalaba que mañana saldrá a darse "el abrazo", con ironía.