Juanma Castaño avisa a Ilia Topuria sobre lo que necesita para conseguir el DNI español: "Prepárate"

Ilia Topuria estuvo en las dos horas del programa especial de El Partidazo de COPE en el Teatro Principal de Alicante. Una vez conseguido el cinturón de campeón de peso pluma de la UFC, Juanma Castaño le preguntó por un rival contra el que le gustaría pelearse. Uno de los temas virales de la semana ha sido el encuentro con Pedro Sánchez, presidente de España, al que le pidió el DNI del país y esté se lo prometió.

¿A quién le tiene ganas?

En varias ocasiones, Ilia Topuria ha comentado que quiere que su siguiente combate sea en España, en el Estadio Santiago Bernabéu y a ser posible en 2024. 'El Matador' tiene que defender el título y Juanma Castaño le preguntó en El Partidazo de COPE por un rival al que le tenga muchas, aunque no sea una posibilidad real. "No porque no está al nivel, pero le tengo muchas ganas a Paddy Pimblett", aseguró el hispanogeorgiano.

Gonzalo Campos fue uno de los contertulios del programa especial en Alicante y Juanma Castaño le pidió que explicase el por qué de esa rivalidad entre ambos. "Tuvieron sus más y sus menos. Se arrojaron en un hotel y desde entonces le ha huido siempre. Cada vez que entre Topuria en un edificio, él sale por la puerta de atrás", explicó el comentarista. "Era el que me llamaba la salchicha española", comentó Ilia Topuria.

El DNI español de Ilia Topuria

'El Matador' ha expresado que llevaba muchos años intentando conseguir la nacionalidad española y así se lo hizo saber públicamente a Pedro Sánchez en un encuentro oficial con el presidente. "La semana que viene ya soy español. Me lo voy a tatuar", aseguró Ilia Topuria. Juanma Castaño le avisó de lo que le espera para conseguirlo. "Prepárate para hacer la cola. Cuesta catorce euros el DNI, eh. Ya verás cuando llegues. Vas a pagar el tuyo y el de él (Pedro Sánchez)", comentó el director de El Partidazo de COPE.

Encuentro oficial entre Pedro Sánchez e Ilia Topuria.Cordon Press

La polémica viral que tuvo Ilia Topuria con Pedro Sánchez tuvo lugar porque "Almeida cogió el cinturón, Ayuso cogió el cinturón y a Sánchez no le dejaste cogerlo", comentó Juanma Castaño. "Yo se lo ofrecí, pero él no lo quiso", explicó 'El Matador' en el programa.