Juanma Castaño avisa del jugador del Atlético de Madrid que puede irse: "Simeone tiene miedo"

El mercado de fichajes de verano 2023 en LaLiga cierra el 2 de septiembre a las 00:00 horas. El organismo apuesta por seguir el modelo americano de explotar este acontecimiento, aunque sin llegar a tener el trasfondo y relevancia de lo que puede tener el draft de la NBA. Por eso prepara un programa especial para vivir la emoción de las últimas horas. En COPE también podrás seguir absolutamente todo lo que tenga que ver con una transferencia en el fútbol español, pero el problema es que en el resto del mundo los movimientos no se acabarán ese mismo día. El miedo con Arabia Saudí fue patente en 'El Partidazo de COPE'.

"Estamos en un lugar de espera, de no saber quién se irá o no, siempre puede salir alguno, y más aún con Arabia esperando dos semanas más, que es el peligro más grande. Ojalá no sea de los nuestros, pero algún jugador más saldrá en esas dos semanas, seguro que sí", sentenciaba Diego Pablo Simeone sobre esta posibilidad tras golear al Rayo Vallecano este lunes. En el programa comenzaba un debate intenso que acaparó la primera media hora de 'El Partidazo de COPE' de este lunes. La sensación de que puede haber más sorpresas en cuanto a fichajes hacia Oriente Medio es real.

Los grandes equipos de Arabia Saudí están rompiendo el mercado con enormes ofertas económicas y contratos con cifras estratosféricas. El dinero de los equipos saudís parece inagotable y los jugadores que caen en la tentación de iniciar una nueva aventura en la Saudi Pro League no cesa. Más allá del continuo peligro que supone los interminables millones saudís, existe una cuestión que pone en riesgo las plantillas de los equipos europeos. El gran peligro es que la fecha límite del cierre del mercado de este país es el 20 de septiembre, es decir, tienen varias semanas extra para firmar jugadores.

El jugador del Atlético en peligro

"Más allá de proyectos deportivos, el jugador tiene una duración de 12 ó 13 años si todo va bien, porque a los 35 se acaba el fútbol y hay que pensarse si ir y aceptar esas ofertas si me llegan algún día. Ahora disfruto aquí, las cifras de Arabia son muy, muy importantes, y pueden arreglar la vida de tu familia", sentenciaba el jugador, al que señala Juanma Castaño como el que más teme Diego Simeone por una posible salida a Arabia Saudí. Allí ya están Cristiano Ronaldo y Neymar, como punta de lanza, pero quién sabe si en las próximas fechas no habrá alguien más que se sume.

Cuando el mercado de fichajes del pasado verano, Cristiano Ronaldo dio el salto a la liga de Arabia Saudí, pocos eran los que creían que sus palabras se harían realidad: "Creo que la liga saudí puede ser una de las cinco mejores ligas del mundo". Un año después y a golpe de talonario, los saudíes están rompiendo el mercado de fichajes. Lejos de ser un retiro dorado o un fenómeno pasajero como el fútbol chino, parece haber llegado para quedarse. Los saudíes comienza a meter miedo de cara al futuro en un mercado de fichajes en el que ofrecen sueldos inigualables y ofertas irrechazables hasta para los mejores clubes del mundo.

Las increíbles peticiones de Neymar al Al-Hilal

Juanma Castaño y el equipo de 'El Partidazo de COPE' repasaron las numerosas y lujosas exigencias de Neymar para su vida cotidiana en Arabia Saudí. El brasileño exigió una casa de 25 habitaciones para fichar por el Al Hilal y poder recibir visitas de su familia y sus amigos. También pidió que esta tuviera una piscina de al menos 40x10 metros y tres saunas. El 10 solicitó cinco trabajadores a tiempo completo para su casa, un ayudante de cocina para su chef personal y dos operadores de limpieza. También pidió una nevera llena de su bebida favorita, el zumo de Açai, además de guaraná.