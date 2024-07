Juanma Castaño alucina con la madurez de Lamine Yamal y el gesto que le transforma en estrella: "Es brutal"

"No he pensado, he intentado meterla donde ha ido y muy feliz", así explicaba su golazo un Lamine Yamal que se erigió en estrella para guiar a España hasta la final de la Eurocopa. Juanma Castaño también quiso destacar en El Partidazo de COPE los otros detalles que tuvo el jugador del FC Barcelona con los que alucina por su madurez.

Lamine Yamal, sonriente tras el pase a la final de la Eurocopa | EFE

Un partido para el recuerdo de Lamine Yamal con 16 años y 362 días impulsó el carácter ganador de una generación española hambrienta de gloria, remontando con un gol de récord extendido por Dani Olmo en cuatro minutos de furia el tanto de Kolo Muani, el día de la resurrección esperada de Kylian Mbappé con una Francia desenmascarada.

Su compañero, Adrien Rabiot, calentó la previa con unas declaraciones sobre Lamine Yamal que nunca antes fueron tan inoportunas. El centrocampista de Francia, seguro de sí mismo y algo altivo, se presentó ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Múnich Football Arena para lanzar un comentario provocador.

??El mensaje de vuelta de Lamine Yamal a Rabiot al final del España-Francia: "Habla, habla"https://t.co/QdYr794Xsy — Tiempo de Juego (@tjcope) July 9, 2024

"Puede jugar en su club y en un gran torneo como este. Tiene la cabeza fría, pero puede ser un poco difícil jugar una semifinal así en un gran torneo como este", señaló, "va a ser cuestión de que podamos meterle presión": "Queremos sacarle de su zona de confort. Si quiere jugar una final, tendrá que demostrar más cosas de las que ha hecho".

Lamine Yamal

Ese reto de Rabiot, que invitó al jugador del Barcelona a subir un peldaño más en su escalada hacia el cielo futbolístico de Alemania, fue su sentencia. Se tuvo que tragar sus palabras, a las que ya respondió el hábil extremo de España con un mensaje nocturno el día antes del partido: "Muévete en silencio y habla solo para hacer jaque mate".

Lamine Yamal y Nico Williams | EFE

Su misiva ajedrezada fue un grito silencioso para pedir respeto. Lamine Yamal, simplemente, iba a hablar sobre el césped. Y no le hizo falta mucho tiempo para iniciar la exhibición con la que se coronó en el Múnich Football Arena, porque a los pocos minutos lanzó uno de sus plátanos medidos a la cabeza de Fabián Ruiz, que no acertó ante Maignan por centímetros.

Entonces, a los veinte minutos, paralizó el tiempo en Múnich con un remate para la historia. Su zurdazo desde fuera del área, exquisito, potente, teledirigido a la escuadra de la portería de Francia, sirvió para empatar un choque que se la había puesto cuesta arriba a España por el tanto de Kolo Muani. Lamine Yamal, en solo un segundo, hizo mucho más que Rabiot.

?? Paco González, rendido ante un futbolista español tras pasar a la final:



?? "Se merece siete Balones de Oro" https://t.co/CJDVBnXNFL — Tiempo de Juego (@tjcope) July 9, 2024

Lamine continuó con su exhibición durante el resto de la primera parte. En la segunda se apagó, pero el daño estaba hecho. Se convirtió con 16 años y 362 días en el jugador más joven en marcar en una Eurocopa y superó a Pelé en los libros de los récords como el futbolista de menos edad en disputar unas semifinales de un gran torneo internacional.

El gesto que le transforma en estrella

Las palabras de Rabiot nunca fueron más proféticas. Tentó a la suerte y perdió. Y todo ante un chaval descarado, insultantemente bueno, con un futuro brillantísimo y que desde el silencio ya avisó al jugador de Francia para liquidar a su equipo con una actuación para la eternidad. Por eso Juanma Castaño destacó su encuentro en El Partidazo de COPE.

"Ahora, que el niño con 16 años meta este golazo, le calle la boca a Rabiot y luego levante a la gente", apunta el director del programa, "lo hemos visto Lama, Miguelito, Helena, Javi... Se ha ido contra la gente y ha levantado al público en el minuto 80 como diciendo": "Venga, vamos, que tenéis que animar vosotros". "Es brutal", remarca Juanma Castaño.