Juanfran, en El Partidazo de COPE: "Simeone me quería matar porque yo soy muy positivo y así era en la prensa"

El Atlético de Madrid se ha proclamado campeón de invierno después de lograr el récord de 14 victorias consecutivas, por primera vez en su historia. Juanma Castaño le preguntó a Juanfran si este equipo le recuerda al Atlético en el que él jugó: “Son época diferentes, nuestro Atleti estaba en una continua evolución y no era el club que es ahora el Atleti, la fortaleza quie tiene para hacer fichajes, atraer a jugadores con el nombre que tiene. Me encantan los jugadores de ahora, está mi Koke y mi Oblak, pero es diferente. Me encanta cómo ha evolucionado el Atleti respecto al nuestro. Ahora proponemos un poco más, se combina más, no se llega tan rápido... es diferente. En nuestra época era tener más controlado el partido, defender bien y si nos poníamos por delante, era una odisea remontarnos. Veo muy bien el equipo”.

Sobre el jugador más importante del equipo, Juanfran no pudo quedarse con uno solo: “El jugador diferencial... Todos nos vamos a Griezmann, está liderando; pero Julián nos está dando muchísimo; en el centro, Koke, Barrios, De Paul está siendo muy fuerte; Le Normand me estaba encantando; Nahuel Molina ha vuelto... tienen que ser todos. Este Atleti, haciendo la mejor racha de la historia, con el Barça y el Madrid, están ahí. Y los cambios responden , necesitas eso”.

El Atlético le saca un punto al Real Madrid y seis al Barcelona, después de que le remontara diez puntos que tenía en contra con los azulgranas: “Al Madrid le veo más rival porque siempre van a estar ahí, pero el Barcelona, después del subidón de la final, también la va a pelear. Al Atleti le doy un 40% de favoritismo para ganar la Liga; 35% para el Real Madrid y 25% el Barcelona”.

Sobre esa distancia recuperar con el Barcelona, Juanfran reconoció que en su época hubiera sido imposible: “En nuestra época, con Messi y Cristiano eso era imposible. Teníamos al mejor Barça y al mejor Madrid”.

Sobre el favoritismo que le da a su equipo, reconoció que él siempre ha sido muy positivo y por eso se llevaba la bronca de Simeone: “Yo soy muy positivo y era así en la prensa, y Simeone me decía que no hablara así, me quería matar, me coaccionaba. Yo pienso en ganar siempre. Hay que ir partido a partido pero pensar en que podemos conseguirlo y lo estamos demostrando. Por eso hablaba tan poco en rueda de prensa, porque no me dejaban”.

Por último, Antonio Ruiz le preguntó sobre su futuro en el club y el ex futbolista dejó muy claro que volverá: “Voy a volver a casa, lo tengo clarísimo. El club sabe que me tiene para lo que haga falta, yo intento ayudar al club en todo lo que puedo y llegará un momento en que me necesiten para un trabajo más profesional y estaré ahí. Quiero volver y ganar títulos desde otro puesto; no sé cuándo pero más tarde o más temprano, seguro que nos jugamos pronto”.