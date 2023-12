José María del Nido llama "mierda" a su hijo en plena junta de accionistas del Sevilla

Este lunes se celebró la junta general ordinaria de accionistas del Sevilla en la que se despedía el actual presidente del club, Pepe Castro. La junta estuvo marcada por las fuertes críticas del ex presidente José María del Nido, contra Castro y contra su propio hijo, José María del Nido júnior.

Duras palabras de Pepe Castro contra del Nido

El presidente cerró la junta con un duro discurso contra Del Nido: "Tuve más momentos felices que compicados pero en los difíciles es donde se conoce a las personas. He tenido que soportar a un enemigo desde el inicio de mi mandato, al principio desde la cárcel y cuando salió, de forma más constante usando a su único consejero en el consejo de administración dinamitando toda la información para beneficio propio y usando las redes sociales repitiendo mentiras. Todos podemos cometer errores pero el único convicto confe4so es usted porque en dos ocasiones reconoció que había robado las arcas municipales y tiene siete condenas de delito económico. Si llega a la presidencia de este club, ninguna entidad financiera ni ninguna auditora de primer nivel querrá prestarle servicio a un club presidido por un ex convicto con condenas por delitos económicos que a usted ya le constan".

Pepe Castro, presidente del Sevilla.





El insulto de Pepe Castro a su hijo

José Manuel Oliva informó en El Partidazo de COPE que en uno de los momentos de la junta, el hijo de Del Nido se dirigió a su padre diciendo "No me hagas decir aquí el asunto del dinero y los sueldos que me pedías", a lo que José María de Nido respondió levantándose de su asiento gritando "mierda" su hijo.

Al final de la junta de accionistas, José María del Nido hablaba ante los medios y le escuchábamos en El Partidazo de COPE volver a cargar contra los actuales dirigentes del Sevilla e, incluso, afirmando que "tengo seis hijos y mi patrimonio lo reparto como quiero entre ellos".





La junta general ha estado marcada por esta hostilidad mostrada por el expresidente José María del Nido Benavente, que representaba a más de la mitad de las acciones en la sala, hacia unos dirigentes cuya destitución ha pretendido forzar en una votación en la que no ha participado tras habérselo negado un auto judicial emitido el jueves pasado.



El secretario del consejo de administración, Alberto Pérez Solano, informó al comienzo de la misma de que existía quórum al haber 92.117 títulos presentes en la sala, el 89,03% del capital social del Sevilla, detentados por 194 asistentes que representaban a más de 1.800 accionistas.



Nada más constituirse la junta general, Del Nido Benavente tomó la palabra para advertir que tenía en su "cartulina la representación de más de la mitad del capital representado", por lo que exigía "poder votar en todos los puntos del orden del día", aunque no está previsto que así sea debido a la vigencia del pacto firmado en 2017 por los principales accionistas.

El Sevilla presenta el proyecto de su nuevo estadio

El nuevo estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla contará con un aforo de 55.000 espectadores, supondrá la demolición del actual y su construcción en la misma ubicación con una inversión de entre 300 y 350 millones de euros, y sus obras está previsto que se prolonguen por dos años, entre julio de 2026 y julio de 2028.

Imagen del anteproyecto del nuevo estadio Ramón Sánchez-Pizjuán contará con un aforo de 55.000 espectadores.EFE



El anteproyecto del nuevo estadio sevillista, completamente cubierto y que ampliará en unos 12.000 asientos su actual capacidad para unos 43.000 espectadores, fue presentado este lunes por el vicepresidente primero del club, José María del Nido Carrasco, en la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas del Sevilla.