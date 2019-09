Joaquín, en 'El Partidazo de COPE': “ Me metí tanto en el partido de Nadal que casi termino jugándolo"

Joaquín Sánchez, jugador del Real Betis Balompié, ha pasado este lunes por los micrófonos de 'El Partidazo de COPE' para contar en primera persona cómo vivió la agónica final del US Open entre Rafa Nadal y Daniil Medvédev. En su cuenta de Instagram pudimos ver los momentos más graciosos del jugador viendo el partido.

El jugador gaditano ha reconocido que ya está más recuperado: “Qué partidito. Las niñas y la mujer se acostaron, me quedé yo solo y me fui metiendo en el partido y casi acabé jugando. Jugó muy bien y no parecía ruso, empezó a soltarse y las metía todas". Me metí tanto en el partido que casi termino jugándolo”.

Joaquín ha elogiado la figura de Rafa Nadal y su gran trayectoria: “Lo de Nadal es otra historia. Es el mejor deportista de todos los tiempos porque, además del físico, tiene cabeza y no para de luchar, es una suerte que lo podamos disfrutar y que sea español, su juego es espectacular. Es un privilegio tener en España a un deportista como Rafa. España entera sufrió y lloró se emocionó con Rafa”.



El futbolista ha recordado cómo ha comentado el partido de Nadal este lunes con sus compañeros del Betis: “En el vestuario hemos hablado del partido y de cómo superarse después de que te remonten dos sets y de luchar hasta la última pelota. Rafa te hace vibrar y te hace meterte en el partido con cada pelota, todos nos metemos en el cuerpo de Rafa porque es un campeón”.

¿Te fuiste a dormir con la raqueta? “Yo no la había cogido en mi vida, pero mis niñas sí juegan al tenis. Si me duermo con la raqueta la mujer me hubiera tirado”, ha expresado entre risas el futbolista en 'El Partidazo de COPE'.