Javier Guillén y la necesidad de que un ciclista español vuelva a ganar La Vuelta: "Va tocando"

El próximo 17 de agosto se inicia la 79ª edición de la Vuelta a España 2024 que tiene como punto de partida la ciudad de Lisboa y culmina el 8 de septiembre en Madrid. El recorrido se compone de un total de 21 etapas cubriéndose una distancia toal de 3265 kilómetros. Dos días antes de dar el pistoletazo de salida en la contrarreloj de Lisboa, se ha llevado a cabo la presentación oficial de los equipos participantes y Javier Guillén, el director de la Vuelta a España ha pasado por el micrófono de El Partidazo de COPE.

Con la mirada en la Vuelta

De las 21 etapas, ocho son de montaña, cinco de media montaña, otras cinco etapas son onduladas (2 de ellas con final en alto), tan solo una llana y también hay dos contrarrelojes individuales - al comienzo en Lisboa y para poner el broche final en Madrid-. Durante esas tres semanas, los ciclistas disponen de dos días de descanso.

Para Javier Guillén, esta carrera ciclista "va a ser la más emocionante y más competitiva" por lo que habrá que estar muy pendiente ya que el recorrido "es muy potente, tiene mucha montaña y dureza ya en el cuarto día", aseguró el director. Es el 20 de agosto la fecha señalada por Guillén, cuando los ciclistas tienen la primera etapa de montaña con línea de salida en Plasencia y llegada al Pico de las Villuercas.

Sin embargo, hay una etapa que "es una etapa extroardinaria" y se trata, de nuevo, de un recorrido de montaña. Esta vez discurre entre Jerez de la Frontera hasta Yunquera y aunque "nadie tiene el ojo puesto en ella, alguna sorpresilla pueda dar", afirmó Javier Guillén.

El corredor fetiche

Primo Rogli?, el ciclista esloveno que compite para el equipo Red Bull-BORA-hansgrohe, reúne las condiciones para colgarse ese galardón. La carrera española es su favorita, la ha ganado tres veces (2019, 2020 y 2021) y sueña con intentar revalidar el título y seguir ampliando su leyenda en esta competición: "Sabemos que tiene muchísimas ganas, viene en forma y le gusta mucho el recorrido", comentó en directoren El Partidazo de COPE. Además, "hay una serie de corredores en los últimos años como Primo Rogli?, Chris Froome y Alberto Contador que más nos han dado y es justo reconocérselo", apuntó Guillén.

La carrera cuenta con la ausencia del esloveno Tadej Pogacar, del danés Jonas Vingegaard y del belga Remco Evenepoel lo que hace que sea "una Vuelta mucho más abierta e impredecible, diferente a las otras grandes y con emoción en cada etapa". Aunque como declara Javier: "Si Pogacar hubiera venido a la vuelta hubiera sido el máximo favorito. Es comparable para mí con Eddy Merckx". Al esloveno únicamente la falta ganar una grande, la Vuelta a España, y eso les da esperanzas a los organizadores para que quiera "engordar sus palmarés con la tercera grande que le queda" estando así presente en los próximos años.

Otra de las bajas destacadas es la ausencia de Juan Ayuso: "Me hubiera gustado que viniera pero no ha podido ser", se sinceró en el micrófono de COPE el director de la Vuelta a España. El español "no se veía con la forma necesaria yes una forma de honrar al deporte", afirmó para llegar a una conclusión: "La baja de Juan Ayuso es básicamente una pena". Por lo que habrá que esperar, mínimo un año, para ver a alguno de estos cuatro ciclistas en una de las fechas señaladas para el ciclismo en España.