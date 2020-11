Javier Bordas, en El Partidazo de COPE: “Intentamos traer a Mbappé y a Dembélé el mismo verano“

Javier Bordas, ex directivo del FC Barcelona durante una década, entre 2010 y 2020, explicó en El Partidazo de COPE que el club culé trató de “fichar a Mbappé y a Dembélé el mismo verano”. Además, aseguró que tuvieron la posibilidad de volver a fichar a Neymar con un “oferta en firme del PSG”.

Bordas no dudó en aclarar que la salida de Messi nunca llegó a estar del todo cerca, ya que el argentino vivió algo “similar con la selección”. “Se montó una reunión entre la familia, Bartomeu, su abogado y yo. Su malestar fue por cómo acabó la temporada, ya le pasó con la selección. Él veía que el proyecto del Barça estaba acabado. Messi es muy del Barça, pero le sabía mal irse. En el fondo está contento”, señaló.

“A Messi no le importamos tanto los directivos. Si el equipo está bien, querrá quedarse. Messi es un profesional brutal. Poco a poco irá cogiendo alegría y volverá a ser el que es”, añadió.

“En el último momento intentamos traer a Mbappé y a Dembélé”

“Cuando se fue Neymar, Mbappé se iba del Mónaco y preferían no reforzar al PSG. Mbappé quería venir al Barça, ocuparía el puesto de Neymar. La secretaría técnica prefirió a Dembelé, pensaron que era más necesario. En el último momento intentamos traer a los dos, en el penúltimo día. Pero Mbappé lo tenía muy avanzado ya con el PSG”, explicó Bordas en una de las muchas exclusivas que dejó durante la entrevista.

Señaló también que estuvieron “muy cerca de fichar a Neymar” cuando la directiva viajó a París en verano de 2019. “Fue un viaje para fichar a Neymar, y estuvimos muy cerca, conseguimos que el PSG nos hiciese una oferta, nos diferenciaban 20 millones de euros y el padre de Neymar decía que los ponía. La oferta que hicimos era el tope, pero el PSG no estaba dispuesto a renunciar”, aclaró.

“La oferta era 130 millones más Todibo, Rakitic y la cesión de Dembélé de un año, y nosotros ofrecíamos 110. Al final se rompió y no pudo ser”, destacó. El ex directivo del Barcelona, apuntó también que Neymar llamó a un vecino donde vivía para alquilar una casa.

“Defiendo la gestión de Bartomeu en el Barça”

Javier Bordas siempre fue una pieza clave entre el vestuario y la directiva culé, pero confesó que estuvo “a punto de dimitir varias veces” porque Bartomeu hacía caso a la secretaría técnica. “Yo estaba cerca de él, entre los jugadores y directiva, pero las decisiones las tomaban secretaría técnica y ejecutivos. He estado a punto de dimitir varias veces, pero al final me hizo caso. Yo le recomendé a Koeman”, destacó.

Aun así, señaló que su relación con el ya ex presidente azulgrana es buena y aseguró que defiende “la gestión de Bartomeu en el Barça”. “Entré con Sandro Rosell en 2010. Defiendo la gestión de Bartomeu en el Barça. Somos el club que más factura, que más vende, con más seguidores en redes sociales, en todas las disciplinas deportivas vamos bien. Cuando todo va bien, va solo, pero si va mal es culpa de Bartomeu”, explicó.

Sobre la salida de Suárez, contó cómo fue la marcha del uruguayo: “A Suárez le ofrecen 2 años para renovar, pero el pidió 4.Es cuando se decide que no seguía. Se habló conjuntamente con Koeman y la directiva”.

“Filtré a la prensa que queríamos fichar a Courtois”

Bordas explicó el movimiento que estuvo a punto de convertir a Courtois en portero del Barcelona. “Yo quería traer a Courtois y filtré que lo queríamos. Estaba desesperado porque no podía pensar que no querían fichar a Courtois. Al final eligieron a Ter Stegen”, señaló.

“Hablé con Courtois y lo tenía cerrado. No es difícil hacer que los jugadores quieran venir al Barça. Tengo los teléfonos de todos”, añadió.

También destacó el intento de fichaje de Morata. “Hicimos una reunión con Valverde por Morata, pero al final él se decantó por el Atlético de Madrid. Durante 2 o 3 meses estuvimos empujando por Morata, pero decidieron quedarse con Boateng”, aseguró.

Apuntó también la posibilidad de contratar a Monchi: “Monchi aceptaba fichar por el Barça cuando estaba en la Roma, pero Bartomeu confiaba en Pep Segura, que era muy protector de la masía, y a Monchi lo veía como un fichador”.

“El club debe seguir siendo de los socios”

Por último, Bordas se refirió a las elecciones del Barcelona. “Hay candidatos que quieren contar conmigo. Igual se me cargan las pilas, pero no sé si iré con alguien. Pero no iré con nadie que use al Barça políticamente y que no sepa de fútbol”.

“El club debe seguir siendo de los socios. Lo que tiene que pasar es que los jugadores se bajen el sueldo”, finalizó.