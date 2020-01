Isidoro Sánchez, en El Partidazo de COPE: "Ha sido un accidente debido a la mala visibilidad"

24 horas después del accidente de helicóptero que acabó con la vida de la estrella de baloncesto, Kobe Bryant, una de sus hijas, Gianna, y otras siete personas, hablamos en El Partidazo de COPE con el piloto con más horas de vuelo en España, Isidoro Sánchez.



Sobre las posibles causas del accidente de Kobe Bryant, la mala visibilidad se mantiene como la causa más probable. "Debe ser que este piloto conocía bastante bien el trayecto y pensó que podía encontrar algún hueco entre las nubes o entre las montañas para poder pasar. Se metió entre las nubes y cuando te metes a baja altura entre montañas, como no ves absolutamente nada, lo más probable es que sufras un impacto. Me parece que ha sido un accidente debido a la mala visibilidad".



"La velocidad del impacto fue a 300km por hora. Por esto los resto están tan juntos. El mantenimiento parece que era bastante bueno. A simple vista no es un problema de mantenimiento", ha añadido, Isidoro Sánchez, en El Partidazo de COPE.



Isidoro Sánchez ha remarcado, en El Partidazo de COPE, las similitudes entre un helicóptero y un avión. "Un helicóptero es igual de seguro que un avión. Los trabajos son más peligrosos, es el único problema. Un helicóptero que se dedica a este tipo de cosas, no es peligroso".



Ante un banco de niebla, Isidoro Sánchez recomienda "no meterte en él". "Si estás viendo que las condiciones son malas, debes dar la vuelta y volver a casa. Cuando menos te lo esperas, no te das cuenta y te metes. El problema es que nunca sabes lo que tienes delante".