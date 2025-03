Isabel 'The Iron' Calvo y Miguel Ángel 'Colombo' Lozano nos cuentan en El Partidazo de COPE cómo es ser luchador de MMA en España

Ilia Topuria, campeón del peso pluma de la UFC, ha presentado este jueves WOW 17 evento de la promotora española de MMA de la que es accionista. Cita que se celebrará este próximo sábado en el Madrid Arena.

(EPA) EFE llia Topuria presenta en una rueda de prensa el evento WOW 17.

WOW es la liga más importante de artes marciales mixtas en España y para contarnos cómo será la velada hemos hablado en El Partidazo de COPE con Isabel 'The Iron' Calvo y Miguel Ángel 'Colombo' Lozano.

"El mote viene porque me rompí el pie y me pusieron una placa de hierro, pero me llaman Isabel", empezó explicando la luchadora que debutará profesionalmente este sábado.

"Estamos trabajando para dar el peso, pero no estoy nerviosa. Estoy disfrutando del proceso", comentaba sobre el proceso de preparación.

Y agregaba: "Lo llevo bien, aunque he sufrido bastante esta semana e incluso he pasado momentos de angustia. Pero llevo un preparador que nos hace un recorte de peso muy bueno".

Sobre sus inicios, Isabel dijo: "No era fan de las artes marciales mixtas, pero me enamoré tanto del deporte que dejé mi vida para enfocarme en ello".

'Colombo', por su parte, tiene más experiencia y con un récord 7 de victorias y 0 derrotas se enfrentará a Umakhan "The Scorpion" Ibragimov en el 'main event' de la noche.

"Estar en un evento tan grande como WOW es para estar feliz. ¿Por qué voy a estar triste cuando voy a hacer algo que ya he hecho otras veces?", afirmó sobre la velada de este sábado.

Sobre sus inicios en las artes marciales mixtas, Miguel Ángel señaló: "Conocí las MMA en el gimnasio por casualidad, probé y me enamoré del deporte. Y desde ese momento supe que era lo que quería hacer el resto de mi vida hasta tal punto que hace cinco meses dejé mi trabajo para dedicarme a ello y cumplir mi sueño que es llegar a la UFC".

Para finalizar, los dos confirmaron que en el octógono están tan centrados en la pelea que el ambiente del público no les afecta y que la euforia se desata a la conclusión del combate.