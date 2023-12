Isaac Fouto explica qué cambiará en las conversaciones entre los árbitros cuando se hagan públicas

Este martes, la Federación Española de Fútbol y LaLiga hicieron público el acuerdo para publicar las conversaciones entre los árbitros y el VAR en la revisión de jugadas. Este proyecto se estrenará a partir del 10 de enero de 2024, tanto en la Supercopa de España como en la jornada de LaLiga de esa semana, que se celebrará del 12 al 15 de enero.

El estreno de la nueva decisión

Este proyecto comenzará a ofrecerse a partir de la jornada 20 en Primera División y la jornada 22 de en Segunda División, que se celebran entre el 12 y el 15 de enero.

Previamente se habrá estrenado en la Supercopa de España organizada por la RFEF, tanto en las semifinales del 10 y 11 de enero como en la final del domingo 14, tal y como confirmó la Real Federación Española de Fútbol a través de un comunicado en la mañana de este martes.

A principios de noviembre, nuestro compañero Isaac Fouto ya informó en El Partidazo de COPE que el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo, estaba a favor de que se hicieran públicos los audios del VAR.

Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros comparece en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas para analizar el primer tercio de la temporada arbitral.





"Esta iniciativa marca un nuevo escenario de colaboración y trabajo conjunto de la RFEF y el CTA con LaLiga, con el objetivo de dotar al arbitraje en el fútbol profesional y a las propias competiciones de una mayor transparencia", destaca la RFEF en su comunicado.

Con esta nueva iniciativa, "se mejorará la experiencia de los aficionados y se favorecerá una mayor comprensión de las decisiones arbitrales por parte de los telespectadores, mejorando de esta forma las competiciones en su conjunto".

Isaac Fouto explica los detalles

En El Partidazo de COPE hablamos de esta decisión e Isaac Fouto explicó que el proveedor del VAR será Mediapro, que es el soporte técnico que proporciona las cámaras a la sala VOR. Cuando terminen los partidos, se enviará el brutos de las imágenes con los audios de las conversaciones entre el árbitro y la sala. Fouto quiso aclarar que "Durante el partido no se puede hacer porque está prohibido por la IFAB el poder escuchar esos audios en directo".

Durante el programa hablamos del audio más famoso que hay hasta ahora del VAR, donde escuchamos el 'todo ok José Luis', en un Real Madrid - Real Sociedad con un posible penalti de Ruli a Vinicius. Hay que recordar que esta jugada es una de las polémicas y que más recuerdan los aficionados madridistas que critican al VAR. Pero ahora ese tipo de audios no se podrán escuchar porque esa jugada no se fue a revisar en el monitor. Un ejemplo de las jugadas que sí se podrán escuchar, cuando Sánchez Martínez habla con Busquets y Hernández Hernández le recomienda que vaya al VAR por un posible penalti en un Barcelona – Real Madrid.





Isaac Fouto quiso especificar que, con esta decisión, habrá un cambio importante en el lenguaje que existe entre los árbitros del campo y los de la sala VOR: "A partir de ahora será más didáctico y menos coloquial. Va a cambiar un poco ese lenguaje. Cuando termine la revisión, el árbitro explicará por qué ha pitado la decisión final tomará el colegiado".

Pedro Martín bromeó diciendo que a los árbitros solo les falta salir al campo con un bañador y una nariz de payaso; son 'chufleteros' que saltan al campo. Ellos no son los protagonistas, y se les está convirtiendo en protagonistas. En el fútbol es todo súper complicado.





