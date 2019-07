Iñaki Gabilondo estará en 'La Contraportada' de este martes con Juan Antonio Alcalá

Este martes 2 de julio, Juan Antonio Alcalá tiene un invitado de lujo en 'La Contraportada' de COPE: Iñaki Gabilondo. El periodista de la Cadena SER y Movistar Plus vendrá esta noche al tramo final de 'El Partidazo de COPE' y se someterá a las preguntas más personales sobre su vida profesional.



'La Contraportada', a partir de las 0:50h, en 'El Partidazo de COPE'

La segunda edición de 'La Contraportada' de COPE llega con las mejores entrevistas a unos protagonistas de lujo que iremos desvelando en los próximos días. Personajes de primer nivel del mundo del deporte, la comunicación o la política. Este verano tienes una cita cada noche a partir de las 00:50h y hasta la 1:30h. No os podréis perder su mítica sección del 'Diario de un periodista' y el cierre que pondrá cada noche, la guinda final de esta sección del tramo final de 'El Partidazo de COPE'.

Iñaki Gabilondo ha mandado un mensaje a los seguidores de 'La Contraportada' de Juan Antonio Alcalá antes de ser entrevistado esta noche: “Sé que vais a ser muy amables conmigo porque los que me han citado me quieren mucho. Quiero que sepáis que yo también les quiero mucho a ellos. Hablaremos de algo que además queremos todos, que es la radio, y recuerdos que hemos compartido, emociones que nos han unido también, y el recuerdo de alguna persona que ya no está pero que siempre estará en nuestro corazón. Hablaremos de radio, hablaremos de la vida”.

Recuerda que esta noche tienes una cita con Juan Antonio Alcalá en 'La Contraportada', del tramo final de 'El Partidazo de COPE'.