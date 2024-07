La ilusión de Jéssica Bouzas, la sorpresa de Wimbledon: "Me halaga que me comparen con Garbiñe"

Una de las deportistas del martes ha sido la joven tenista gallega de 21 años Jéssica Bouzas.

Jessica Bouzas doblegó a la vigente campeona de Wimbledon, Marketa Vondrousova, en la primera gran sorpresa del torneo (6-4 y 6-2).

Contra todo pronóstico y en el que seguramente sea el mejor partido de su carrera deportiva, Bouzas derribó a toda una campeona de Wimbledon, que hace un año se coronó en esta pista ante Ons Jabeur.

Jéssica Bouzas celebra la victoria en Wimbledon frente a Marketa Vondrousova. EFE

Esa misma noche, atendió la llamada de El Partidazo de COPE.

"Cuando acabó, solo intentaba asimilarlo"

Jéssica Bouzas recibió la videollamada de Juanma Castaño con una sonrisa que no se le quitaría en toda la entrevista. La tenista sabía que estaba en un día grande: "Posiblemente, es el día en que más contenta estoy de mi vida. Yo solo me metí pista sin expectativas, y he jugado suelta, para lo que ha sido la pista y el ambiente... Y he conseguido un buen resultado", resumió.

Bouzas ganó el primer set, "me subieron los nervios porque pensé que podría pasar", y después llegó la victoria: "Cuando gané, ya solo intentaba asimilarlo. Liberé la tensión del partido y sentí alivio".

Conoce muy bien a dos de los grandes tenistas españoles de la historia más reciente: Carlos Alcaraz y Rafa Nadal. Según Ángel García, enviado especial a Wimbledon, Nadal asegura que Bouzas será "top-30" del ranking: "Siempre que le veo me alegra muchísimo, ojalá pueda estar más tiempo en el circuito", deseó.

Muchos la comparan con Garbiñe Muguruza, otra de las grandes tenistas españolas de los últimos tiempos, retirada recientemente: "Para mí, es un halago que me comparen con ella. Ojalá llegue a lo que ella".