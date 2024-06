Guille Uzquiano, sorprendido con el adiós de Ramos del Sevilla: "Como Kanté"

Sergio Ramos abandona el proyecto de un Sevilla que se tambalea y que no tiene nada claro cómo será la próxima temporada. El final de este año para el Sevilla se empezó a complicar con la no renovación de Jesús Navas y con la posterior rectificación por parte del jugador y de la propia junta directiva. Estas situaciones son claros indicadores de que algo no funciona bien en el club hispalense.

De hecho, Quique Sánchez Flores en los micrófonos de El Partidazo de COPE fue muy claro en su entrevista en el programa y aseguró que creía que "Sergio Ramos no querría ser parte de un escenario catastrófico" y ahora entendemos mejor por dónde pueden ir los tiros. Si Sergio Ramos, un jugador consagrado en el mundo del fútbol, no confía en el proyecto deportivo de su equipo, es indicador de que algo no funciona bien en las oficinas sevillistas.

¿Se le queda pequeño el Sevilla a Sergio Ramos?

Víctor Fernández ha asegurado en los micrófonos de El Partidazo que Sergio Ramos no ha mejorado únicamente el nivel que hay en el equipo, si no que el defensor central está años luz de sus compañeros y que su rendimiento ha sido excelente durante toda la temporada. Alguien que se ha sumado a esta afirmación ha sido Guille Uzquiano.

El analista internacional de fútbol ha comparado el caso de Sergio Ramos con el caso de Kanté. El medio francés está jugando en Arabia y hoy ha demostrado frente a Austria que sigue estando a un nivel TOP y que además, podría ser titular en cualquier equipo de primera línea del fútbol europeo. Guille ha dicho que "no entiende" que estos jugadores que todavía están a un nivel extraordinario, se vayan a terminar sus años buenos en ligas menores.

Para que nos hagamos una idea de lo que supone Sergio Ramos para su entrenador, es esencial recatar las declaraciones de Quique Sánchez Flores sobre el defensa central del Sevilla. Juanma Castaño le preguntó sobre cómo se había portado Sergio Ramos con él cuando llegó a reconducir la situación del Sevilla y esto contestó su exentrenador: "Excepcional. Hay jugadores que sin tenerlo, ya sientes la piel. Hemos compartido 20 años de profesión, casi sin saludos, sin intercambiar la camiseta, pero hay una conexión. El cómo vive la profesión, desde el liderazgo, el entendimiento... es una suerte haberlo conocido. Me ayudó en entender las cosas. Me explicó mucho dónde había aterrizado. Ayuda a entender los tiempos y es un buen mecanismo de diálogo para interactuar con los compañeros".

A través de un comunicado, el club hispalense ha anunciado que Sergio Ramos se despedirá del sevillismo con una rueda de prensa a las once de la mañana en la sala de prensa del Ramón Sánchez Pizjuán. En esta rueda de prensa, 'El camero' podrá despedirse de su equipo con la cabeza alta y después de haberse reconciliado otra vez con la afición que le vio crecer y que siempre ha tenido un hueco guardado en su corazón.

Podemos confirmar que la reconciliación con el sevillismo ha sido total por ambas partes y el objetivo por el que volvió Sergio Ramos al Sevilla está cumplido, pero es inevitable pensar que es algo triste que el defensa tenga que abandonar el equipo por no estar convencido con el proyecto del Sevilla. Esto claramente no es culpa de Sergio Ramos, es culpa de una junta directiva y de una planificación que está muy lejos de la que merece un equipo de la categoría del Sevilla.

