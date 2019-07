Guille Giménez: "Juego con mi sobrino al NBA 2K, me gustaría ser la voz del juego" 

Carlos Ganga recibe a Guille Giménez, narrador de Movistar Plus, en La Contraportada de El Partidazo de COPE.



"Cuando Curry iba al colegio, yo ya era de los Warriors"



"Cuando Curry estaba en la Universidad, ya hacía partidos suyos y ya era mi jugador favorito"



"Veo mucho fútbol, demasiado, pero cuando no hablas de ello parece que no"



"Te podría recitar el once del Estrella Roja, campeón de Europa en el 91"



"Mbappé es un fenómeno, pero está empezando"



"Messi es el jugador de más calidad de los últimos años"



"Cristiano Ronaldo es el jugador más importante del siglo XXI"



"Juego con mi sobrino al NBA 2K, pero me arrasa"



"Me gustaría ser la voz del juego, estaría bien"





