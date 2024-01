Gonzalo Miró defiende las quejas arbitrales de los rivales de Real Madrid y Barcelona: "Atracazo"

Siguen trayendo cola las últimas protestas del Barcelona contra el arbitraje que sufrió el Almería en el Santiago Bernabéu. Xavi Hernández y Joan Laporta, entrenador y presidente respectivamente, han sido las voces críticas de un club que, precisamente, está en el ojo del huracán por el reciente 'Caso Negreira' que sigue bajo instrucción judicial.

Xavi Hernández, al término del partido que su equipo jugó frente al Real Betis y preguntado por Helena Condis en rueda de prensa, aseguró que haber dicho con anterioridad "que va a ser muy difícil ganar esta Liga, lo dije en Getafe, que había cosas que no me cuadraban. Pues a continuar trabajando, seguimos en la lucha, quedan 18 partidos, empezamos la segunda vuelta de la mejor manera posible y hasta donde nos llegue. Pero hay cosas que no controlamos, lo ha visto todo el mundo".

Xavi Hernández, durante el encuentro ante el BetisCordon Press

Además, aprovechó dicha conferencia para repasar errores arbitrales contra el Barcelona: "Me acuerdo en Getafe, el penalti, el penalti a Rafinha que es clamoroso en Vallecas, pero clamoroso, que no se habla, el gol de Joao Félix en Granada, que tampoco se habla. Son situaciones que ya llevaríamos seis puntos más. No son excusas, son realidades".

El día después, fue el presidente barcelonista quien no se cortó para calificar de "una vergüenza" lo vivido con el arbitraje en el Santiago Bernabéu en ese mismo partido frente al Almería: "El colectivo arbitral tiene que dar respuestas", exigió.

La petición de Gonzalo Miró a los clubes

Precisamente, por el contexto generado a través del escándalo sobre el 'Caso Negreira', para Gonzalo Miró "el Barcelona tiene muy, muy difícil hablar de árbitros", opinión compartida por muchos otros comentaristas como el caso de otro de los habituales en temas del Barcelona: David Sánchez, cree que, directamente, el Barcelona lo tiene "imposible" para hablar de escándalos en el fútbol español.

"Es evidente", continuó Gonzalo, "que además eso le va a perseguir durante muchísimos años". Pero hay algo que le hace ver más allá de Real Madrid o Barcelona: "Cada vez que alguien piense o diga que el Real Madrid pega un 'atracazo' en un partido haya que recurrir a Negreira, será una guerra entre Madrid y Barcelona". Y alude directamente a otros equipos "como Atlético de Madrid, Valencia, Almería, Celta o Real Sociedad... ¡Que les pregunten a ellos cuando juegan contra Real Madrid o Barcelona!", exigió. "¿Cuándo se sienten más perjudicados?", se preguntó Miró, lanzando la pregunta al aire.

ESCUCHA LA REFLEXIÓN DE GONZALO MIRÓ SOBRE LOS ARBITRAJES DE LOS EQUIPOS QUE JUEGAN CONTRA BARCELONA O REAL MADRID

Audio





Gonzalo Miró pide "acción" para que el Barcelona sea sancionado

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El comentarista de El Partidazo de COPE se mantiene firme en su idea de que el Barcelona debería ser castigado por el 'Caso Negreira': "Aquí hay argumentos de sobra para sancionar al Barcelona y mandarle a Segunda División B. Y creo que el Barcelona no debería estar jugando en Primera División. Creo que hay incluso el resto de equipos tendrían que plantarse para que al menos le cayese alguna sanción al Barcelona".

Independientemente de la situación del Barcelona y de lo que digan sus máximos exponentes de cara a la opinión pública, Gonzalo sigue pensando que "lo del Madrid fue un 'atracazo', y el Almería pensará exactamente lo mismo", finalizó.