Garbiñe Muguruza: "Creo que no he visto un partido de tenis completo en mi vida"

La extenista española Garbiñe Muguruza ha pasado por los micrófonos de El Partidazo de COPE y ha hecho un repaso sobre sus últimas horas tras anunciar su retirada del circuito profesional de tenis. La deportista ya está en su casa de Suiza, lugar que ha sorprendido a Juanma Castaño: "Mi residencia está aquí desde hace muchos años".

Juanma Castaño aseguró que muchos aficionados al tenis todavía esperaban algo de Garbiñe Muguruza en el circuito y le cuestionó sobre esta decisión. El presentador de El Partidazo le preguntó si había sido una decisión personal o había sido meditada con su círculo cercano: "No fue de un día para otro. Es importante saber cuando retirarse. Fue una decisión muy personal y que no le dije a nadie hasta el último momento. Quería escucharme a mí misma y saber cuantas ganas me quedaban", afirmó Garbiñe Muguruza.

La extenista aseguró que estar al máximo nivel es "muy complicado" y que implica un "cansancio físico y mental" muy duro para las personas. Garbiñe también sorprendió a todos cuando confirmó que no suele ver partidos de tenis: "Yo creo que en la vida he visto un partido completo".

Garbiñe también sentenció que la rivalidad que se ha vivido en el tenis masculino durante los últimos años no se va a repetir en mucho tiempo: "Lo normal no es lo de los chicos. No vamos a ver volver ganar 20 Grand Slam en la vida". Juanma le preguntó sobre quién ha sido el tenista o la tenista que más le ha sorprendido del circuito y dejo una respuesta muy curiosa: "Lo que más inspira son las historias de cada tenista. Los mejores siempre tienen una gran historia de vida. Las Williams, por ejemplo".

Audio

Muguruza expuso el modo de vida que quiera empezar a tener a partir de su retirada del mundo del tenis: "Quiero una estabilidad y un hogar". Además, añadió que uno de sus máximos deseos es poder tener un perro: "Lo único que quiero es que sea vago, un perro de sofá". Por último, la mejor tenista española de todos los tiempos se quedó con su mejor momento en el circuito: "Wimbeldon y el Torneo de Maestras han sido los mejores". Y también, seleccionó el peor: "Malos momentos ha habido mil, pero estos no se ven tanto. Creo que cuando perdí el Open de Australia fue el peor".

