Gabriel Rufián en 'El Partidazo COPE': “Soy del Espanyol y un poquito del Real Madrid”

El diputado de ERC, Gabriel Rufián, ha estado este miércoles en el tramo final de 'El Partidazo de COPE', la sección que lleva el nombre de 'La Contraportada', conducida por Juan Antonio Alcalá.

Rufián ha reconocido en 'El Partidazo de COPE' que es “del Espanyol y un poquito del Real Madrid. No soy socio, pero sí simpatizante del equipo. Cuando yo era pequeño lo fácil era ser culé y corvengente. Tamudo era un héroe y competía con gente como Mijatović, eso para mí era lo más. Me gusta ser de un equipo minoritario”.

ESCUCHA AQUÍ A GABRIEL RUFIÁN EN 'EL PARTIDAZO DE COPE'

Gabriel Rufián ha reconocido que es fiel seguidor de los programas de deportes de COPE: “Soy fan, vendría aquí de público, así que puedes imaginar lo que significa para mí. Yo escuchaba a García y hubo un momento que me aburrió, buscando y buscando llegué a vosotros y os he seguido allí donde estabais”.



VÍDEO | GABRIEL RUFIÁN SOBRE EL EQUIPO DE DEPORTES COPE: "Me planteaba un dilema cuando llegasteis a la COPE, pero primaba el hecho de ser fan vuestro"

Sobre la marcha del equipo de Deportes de la Cadena SER a la Cadena COPE, Rufián ha recordado que “me planteaba un dilema cuando llegasteis a la COPE, pero primaba el hecho de ser fan vuestro. Me encanta La Leyenda, Paco es un adelantado a su tiempo... tú con tus fotografías... hace poco he descubierto a Rubén, que es el futuro de esto. Lo que más valoro es que habláis como si estuvierais en la barra del bar en el buen sentido, eso es lo que nos engancha”.

Vídeo

Sobre Cataluña y los presos políticos, Juan Antonio Alcalá considera que “no son presos políticos, la prueba de que no están encarcelados por sus ideas es que tú estás aquí”. Rufián ha respondido que “es un juicio político porque VOX se ha personado, piden 500 años por hacer un referéndum... Entre el 78 y el 84% de la población catalana dice que esto se soluciona votando”.

¿Qué piensa Gabriel Rufián sobre la situación de España en la actualidad?



“Yo creo que esta España es un gran país, abierto y tolerante. España es un gran país, pero hay ciertos problemas judiciales que no entiendo”.

VÍDEO | GABRIEL RUFIÁN SOBRE LA SITUACIÓN EN CATALUÑA

¿Cómo crees que va a acabar todo esto? “Con una sentencia dura, condenatoria, y eso se reflejará en las calles. Yo hice una comida con mi familia en la que también me despedí, no estoy en la cárcel porque no firmé nada”, ha precisado el diputado de ERC en el Congreso.



¿Cómo manejas todas las críticas en las redes sociales?: Rufián ha añadido que “Twitter es una burbuja, si fuera por Twitter la CUP tendría mayoría en el Parlament, Laporta sería presidente del Barça y yo tendría cinco diputados en el Congreso. Twitter es mentira”.





'La Contraportada', a partir de la 1h, en 'El Partidazo de COPE'

La tercera entrega de 'La Contraportada' de COPE llega con las mejores entrevistas a unos protagonistas de lujo que iremos desvelando en los próximos días. Personajes de primer nivel del mundo del deporte, la comunicación o la política. Este verano tienes una cita cada noche a partir de la 1h y hasta la 1:30h. No os podréis perder su mítica sección del 'Diario de un periodista' y el cierre que pondrá cada noche, la guinda final de esta sección del tramo final de 'El Partidazo de COPE'.