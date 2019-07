Rufián, en 'La Contraportada': “Yo no estoy en la cárcel porque no he firmado nada”

El diputado de ERC, Gabriel Rufián, ha hablado en el tramo final de 'El Partidazo de COPE' con Juan Antonio Alcalá sobre la situación política actual de nuestro país y más concreto en Cataluña.



Juan Antonio Alcalá ha lanzado a Rufián el tema de los políticos presos de Cataluña. Alcalá considera que “no son presos políticos, la prueba de que no están encarcelados por sus ideas es que tú estás aquí”. Rufián ha respondido que “es un juicio político porque VOX se ha personado, piden 500 años por hacer un referéndum. Yo no estoy en la cárcel porque no he firmado nada. Hice una comida con mi familia en la que también me despedí. Entre el 78 y el 84% de la población catalana dice que esto se soluciona votando”.





¿Qué piensa Gabriel Rufián sobre la situación de España en la actualidad?



“Yo creo que esta España es un gran país, abierto y tolerante. España es un gran país, pero hay ciertos problemas judiciales que no entiendo”





¿Cómo crees que va a acabar todo esto?



“Con una sentencia dura, condenatoria, y eso se reflejará en las calles”, ha precisado el diputado de ERC en el Congreso.





¿Cómo manejas todas las críticas en las redes sociales?



Rufián ha añadido que “Twitter es una burbuja, si fuera por Twitter la CUP tendría mayoría en el Parlament, Laporta sería presidente del Barça y yo tendría cinco diputados en el Congreso. Twitter es mentira”.