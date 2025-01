Fran Martínez, en El Partidazo de COPE: "Tengo la sensación de que me han metido 5 goles y que no fue tan buen partido"

El Real Madrid goleó fácilmente a la Deportiva Minera (5-0) en los 1/16 de Copa del Rey, después de un buen partido jugado en el Estadio de Cartagonova y en el que marcaron Valverde, Güler (2), Modric y Camavinga. Y la goleada no fue mayor por el partidazo que realizó el portero del equipo murciano, que hizo 18 paradas, algunas de ellas espectaculares: "No sé cuántas paradas he hecho, me duele todo el cuerpo. Desde el minuto 1 el Madrid se lo ha tomado en serio y se lo agradecemos. Con el primer gol de Valverde he dicho 'madre mía'".

CORDONPRESS Fran Martínez, portero de la Deportiva Minera en el partido de Copa del Rey frente al Real Madrid

Fran reconoció que algún jugador del Real Madrid le había reconocido el gran partido que había hecho pero que él no tiene esa sensación: "Cada dos por tres era pérdida de balón y tiro, pero contento de haber podido ayudar. Brahim me ha dicho 'joder qué partidazo'. Han sido muy amables después del partido. Acaba el partido y me han metido cinco. Todo el mundo me dice que ha sido un partidazo pero para mi no, tendré que analizarlo".

Por último, reconoció que le sorprendió cuando salieron Mbappé y Vinicius: "Me he mirado con el capitán cuando iban a salir Mbappé y Vinicius y he dicho '¿pero qué hacen'?. Nosotros lo agradecemos, esto pasa una vez en la vida".