Fran Canal, en El Partidazo de COPE: "Estamos en posesión de la verdad y no podemos ser condenados"

Este martes la UEFA hizo oficial la suspensión a Osasuna por la cual el club rojillo no podrá jugar la Conference League la próxima temporada pese a haberse clasificado para la tercera competición europea. La razón es la investigación del Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA. En El Partidazo de COPE hablamos con Fran Canal, director general de Osasuna, sobre la sanción: "A ver si al final se termina la pesadilla. No se trata de optimismo sino de realidad jurídica. Nosotros somos los denunciantes, y no podemos ser castigados por un caso de corrupción, aunque la UEFA tenga sus leyes. Nosotros tenemos una sentencia diciendo que somos inocentes y las personas físicas que lo hicieron van a entrar en prisión".

El Comité de Apelación de la UEFA deja a Osasuna fuera de la Conference League El equipo rojillo anunció que recurrirá la decisión al TAS al considerarla "un grave atropello a sus derechos" además "no comparte en absoluto el criterio de la UEFA". 04 jul 2023 - 18:09

Fran Canal explicó cuál es la razón por la cual la UEFA ha suspendido al club: "Los inspectores dicen que hemos mentido en el cuestionario de la UEFA porque nos dice si hemos participado en amaños de partidos y decimos que no. No se nos condena sino que nos dicen que Osasuna no puede ser elegido. Estamos en posesión de la verdad y no podemos ser condenados. Hay que llegar hasta el final".

Por último, el director general criticó la actitud de la Federación con su caso: "A la Federación le pedimos que, igual que pidieron para otro club investigado la presunción de inocencia, que con nosotros fuera igual. Pedimos que sacaran la misma carta que sacaron con el otro club".

