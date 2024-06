Fernando Morientes señala al principal perjudicado del fichaje de Mbappé por el Real Madrid: "Menos minutos"

El fichaje de Mbappé por el Real Madrid puede suponer un antes y un después para las posibilidades de algunos miembros actuales de la plantilla merengue. El nombre que se nos viene a la mayoría a la cabeza es el de Rodrygo. El extremo brasileño puede ver afectado su 'rol' de titular indiscutible y podría considerar abandonar el club la próxima temporada si estos pronósticos se cumplen. Pero otros jugadores que tienen aún menos galones que el extremo pueden ver como su situación empeora todavía más en cuestión de minutos. Para Morientes, el gran damnificado de este fichaje tiene nombre y apellidos: Brahim Díaz.

Brahim Díaz, el gran señalado por Morientes como gran perjudicado por el fichaje del francés

Durante El Partidazo, Juanma Castaño y los tertulianos del programa han analizado la situación de la plantilla del Real Madrid y cómo se podrán dividir los minutos en un equipo que cuenta con un gran número de jugadores en la parcela ofensiva y que tendrá que hacer una selección sobre los integrantes que formarán parte del equipo la temporada que viene. En principio, el Real Madrid no piensa en deshacerse de ningún jugador, pero si llega una oferta interesante por alguno de los jugadores 'prescindibles', el conjunto merengue escuchará ofertas con total seguridad.

Brahim Díaz celebra un gol con la camiseta del Real Madrid

Juanma Castaño ha preguntado a Morientes, jugadores que convivió con 'Los Galácticos', quién será el principal afectado por la llegada del delantero francés, y el exdelantero del Real Madrid ha sorprendido a muchos con su respuesta: "Para mi el principal damnificado es Brahim. Es un jugador que se ha tenido que ganar todos los minutos que ha disputado y la posible suplencia de Rodrygo le coloca por detrás del brasileño. Ancelotti siempre se acuerda de los jugadores que le han dado mucho", sentenció Morientes.

Otro de los jugadores que puede ver condicionado sus minutos es Arda Güler. El turco ha disfrutado de buenas oportunidades, pero todas a final de temporada y cuando las competiciones importantes estaban más que encaminadas. Con la llegada de Endrick y de Mbappé, los jugadores que han disfrutado de pocos minutos esta temporada, no dispondrán de muchos más en la siguiente, aunque las temporadas son muy largas y puede suceder cualquier cosa con cualquier jugador.

¿Cuándo veremos a Mbappé con la camiseta del Real Madrid por primera vez?

Juegos Olímpicos de París 2024

El delantero francés se encuentra concentrado con su Selección para jugar los partidos previos y la Eurocopa de Alemania en la que Francia es clara favorita para levantar el título. Cuando Mbappé finalice su estancia en Alemania, viajará a Madrid para ser presentado con su nuevo equipo e iniciar la pretemporada, aunque antes disfrutará de algunos días libres. El conjunto merengue recibirá a todos sus internacionales europeos a partir del 14 de julio después de desechar la idea de que sus jugadores participen en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Mbappé ha hecho en multitud de ocasiones su deseo de participar en unos Juegos Olímpicos, que además son en su país y ciudad de origen, pero el conjunto merengue ha sido tajante y no permitirá al delantero, igual que no se lo permitirá al resto de jugadores que lo han solicitado. En este sentido, Mbappé será tratado como el resto y no habrá preferencias a pesar de su status mundial como jugador de fútbol. Esto es una clara muestra de que Mbappé llega a un equipo en el que la figura del escudo está por encima de cualquier integrante de la plantilla.

Audio La llegada de Mbappé al Real Madrid puede suponer un punto de inflexión para muchos jugadores del equipo, que pueden ver reducido el número de minutos en la temporada.

La primera ocasión oficial en la que podremos ver al nuevo fichaje del Real Madrid en un once inicial será el 14 de agosto de 2024. El Estadio Nacional de Varsovia será sede de la Supercopa de Europa 2024 que enfrentará al campeón de la Champions (Real Madrid) con el campeón de la Europa League (Atalanta) y será el primer encuentro en el que podremos ver los nuevos planteamientos en los que trabaje Ancelotti durante el verano.

