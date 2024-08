Fernando Evangelio señala al culpable de los problemas de Joao Félix en el Atleti: "Una época"

Este martes, Joao Félix viajó a Londres para pasar reconocimiento médico con el Chelsea y cerrar así una operación que llevaría a Gallagher al Atlético de Madrid. Finalmente, el club inglés pagará 52 millones de euros más una plusvalía del 20% de una futura venta del futbolista, mientras que el Atleti desembolsará 40 millones por el centrocampista inglés. Con este acuerdo, se cierra uno de los mayores culebrones de este verano, con un Joao Félix que ha hecho una buena pretemporada con el Atlético pero que desde el principio se sabía que Simeone no iba a hacerle hueco.

Joao Félix, con la camiseta del ChelseaCORDON PRESS





El Atleti pagó 127 millones de euros hace cinco años por Joao Félix, después de que el jugador deslumbrara en su primera temporada con el Benfica pero desde el primer momento no tuvo conexión ni con el Cholo Simeone, al que mandó callar tras un gol al Villarreal en el estadio de La Cerámica; ni con el vestuario rojiblanco, en el que nunca ha estado cómodo y no parece que haya conseguido ganarse un hueco. En el mercado de invierno de 2023, Joao Félix fue cedido al Chelsea, pero pasó completamente desapercibido en la Premier y tras volver en verano, se marchó otra vez cedido al Barcelona. A las órdenes de Xavi, Joao no logró nunca un puesto en el once titular y cada vez fue contando menos para el técnico catalán. En un año, lo más destacado que hizo fue un gol contra su equipo, tanto en el partido de la primera vuelta como en la segunda.

Ahora, el Atlético de Madrid se deshace por fin de Joao Félix, que buscará lograr en la Premier League demostrar que es el gran jugador que apareció hace cinco años. La realidad es que llega a un equipo que es un caos desde hace años y que no ha logrado nada pese a gastarse millones de euros en fichajes, hasta llegar a tener en estos momentos más de 40 futbolistas en su plantilla.

Joao Felix comenzó a trabajar este viernes con el Atlético de Madrid tras finalizar sus vacaciones. Cordon Press.





Reacciones en Inglaterra

Las reacciones a este fichaje no se han hecho esperar y una de las personas que se ha pronunciado sobre ello ha sido el exjugador del Liverpool Jamie Carragher. Un Carraguer que tiraba de ironía para analiza esta operación en declaraciones a Sky Sportd: "Me preguntas dónde jugará Joao Félix...yo pregunto dónde se va a cambiar en el centro de entrenamiento".

"El Chelsea debe parar de firmar jugadores y los jugadores deben parar de firmar por el Chelsea", señalaba el inglés. El Chelsea cuenta ahora mismo, y con el primer partido de la Premier ya disputado, con más de 40 jugadores. Virales se han vuelto estos últimos días las imágenes de los jugadores en el centro de entrenamiento.

Fernando Evangelio señala al culpable

En El Partidazo de COPE hablamos de la salida de Joao Félix del Atlético de Madrid y su fracaso con el club rojiblanco. El comentarista de Deportes COPE reconoció que Joao demostró ser un jugador muy especial cuando apareció hace cinco años pero que algo pasa cuando no consigue brillar en ningún equipo: "Vi todos los partidos de la vuelta espectacular de Joao en el Benfica y pensé que marcaría una época, pensé que sería una bomba. Si después de varios años y ni en el Atleti, ni en el Chelsea ni en el Barcelona ha encajado... la culpa no es del Cholo, la culpa será suya".





