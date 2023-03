El estado de forma de Cristiano Ronaldo genera discusión en El Partidazo de COPE: "Puede volver..."

Cristiano Ronaldo ha vuelto a batir un récord y lo ha hecho con un partidazo ante Liechtenstein, en un encuentro en el que marcó dos goles, uno de ellos en un gran lanzamiento de falta en el que sorprendió al portero visitante. Si bien es cierto que el nivel de Liechtenstein no es el más estimulante del mundo, ni mucho menos, sí que ha sido una buena piedra de toque de cara a comprobar cuál es el estado del astro portugués.

Un encuentro en el que Roberto Martínez le demostró la confianza que le tiene para la fase de clasificación para la Eurocopa, y que plantea una gran pregunta: ¿Está Cristiano Ronaldo todavía para volver a jugar en Europa? Y más en concreto, en la Champions League, su competición fetiche.

Una pregunta que hicimos en el Tiempo de Opinión de 'El Partidazo de COPE', donde empezó un debate acerca del estado de forma del portugués. Los tertulianos Roberto Morales y Guillermo Uzquiano se vieron bastante proclives a la idea de que el exdelantero del Real Madrid tiene todavía las condiciones para brillar en escenarios mayores.

Cristiano Ronaldo lidera la primera convocatoria de Roberto Martínez como seleccionador de Portugal.Cordon Press



Cristiano Ronaldo vuelve a batir un récord: su partido número 197 con Portugal

Cristiano Ronaldo batió este jueves un nuevo récord en su carrera al disputar su partido número 197 con la selección de Portugal, lo que le convierte en el jugador con más participaciones con una absoluta. Cristiano, de 38 años, volvió este jueves a representar a su país en el duelo entre Portugal y Liechtenstein en Lisboa, en el que el español Roberto Martínez lo puso como titular, y superó al kuwaití Bader Al Mutawa.

Al Mutawa, también de 38 años, sigue en activo, pero no ha sido convocado por el nuevo seleccionador de Kuwait, el luso Rui Bento, que en su etapa de jugador coincidió con un joven Cristiano en el Sporting de Portugal.

En la rueda de prensa previa al partido, Cristiano Ronaldo afirmó que lograr esta hazaña le haría sentirse "bastante orgulloso".

"¿Récords? Vamos a por ellos, ¡vamos! Me gusta batir récords (...) También es especial, ser el más internacional de la historia. Tengo que confesar que es algo que me hace sentir bastante orgulloso", declaró. Además, "me gustaría tener muchos más partidos con la selección por delante en mi carrera", garantizó.

Esta marca amplía la larga lista de récords: es el máximo goleador de la historia, con 828 goles; de selecciones, con 118; y de la Liga de Campeones, con 140.

También es el futbolista con más partidos en la Champions, con 183, por delante de los 177 del español Iker Casillas o los 163 del argentino Leo Messi, entre otros muchos logros.

Tras una etapa difícil en el Manchester United y un turbulento Mundial de Qatar, Cristiano parece haber recuperado la forma de entonces en su actual club, el Al Nassr saudí, con el que ya ha marcado 9 goles en 10 encuentros.

"Mientras Cristiano juegue a fútbol, se le van a caer los goles"

Para Roberto Morales, no se le tiene tanto en cuenta por el equipo en el que juega. "Todo el mundo decía que cuando Cristiano se fuese de la Premier abandonaría la selección... sigue mostrando el mismo hambre contra cualquier rival, ese gen competitivo. Mientras Cristiano juegue a fútbol, se le van a caer los goles", señaló Morales en el Tiempo de Opinión ante el resto de tertulianos.

Algo que también apoyó Guillermo Uzquiano, el cual se mostró convencido de que a Cristiano todavía le queda una última etapa en el fútbol europeo: "Si Cristiano ha empezado a este ciclo, no le veo llegando a la Eurocopa jugando en Arabia. Yo creo que fue una salida porque no encontraba otro club, pero no descarto que en septiembre esté en Europa otra vez. Yo no lo descarto viendo la ambición que tiene. Irá a donde le quieran, porque no está para exigir. Negociándolo con tiempo, demostrando que puede seguir aportando goles... puede volver a la Champions".

Bastante en contra se encontró David Sánchez, que cree que este último partido de Portugal no quiere decir tanto como opinan Morales y Uzquiano. "Estamos cambiando el discurso con Cristiano, que le ha marcado a Liechtenstein.No nos pensemos que esto quiere decir tanto. Hace unos días estábamos retirándolo y ahora estamos trayéndolo de nuevo a la palestra pública. El partido de hoy ante Liechtenstein no quiere decir tanto como algunos dicen", explicó el tertuliano de El Partidazo de COPE.