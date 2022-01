Virginia Torrecilla, en El Partidazo de COPE: "Muchas veces me pregunté si iba a salir de todo esto"

El Barça conquista la Supercopa por la puerta grande en el regreso de Virginia Torrecilla El conjunto blaugrana conquista la Supercopa de España tras golear (7-0) al Atlético en el día de la vuelta a los campos de la centrocampista rojiblanca. 23 ene 2022 - 14:27



El Barcelona conquistó la Supercopa de España este domingo tras golear (7-0) al Atlético de Madrid. Un partido que será recordado por el regreso a los campos de la rojiblanca Virginia Torrecilla después de ganar su pulso al cáncer.

- Buenas noches. ¿Cómo estás?

- Muy bien, muy contenta de estar aquí de hablar con vosotros.

- ¿Qué te cansó más? ¿Todo lo de ayer o toda la paliza de hoy que te han puesto todas las entrevistas de todos los 'pesados' periodistas juntos?

- "No, no podéis decir eso de 'pesados'. Gracias a todos vosotros esto se hace viral y la gente puede vivirlo. Muy contenta, muy ilusionada de todo lo que hemos vivido. De verdad, muy agradecida por todo".

- ¿Dormiste bien? ¿Cómo estabas?

- "Los días de partido, independientemente de si jugase, soy muy nerviosa y me cuesta dormir... imagínate el día de ayer".





- ¿Y el día de antes?

- "Al final todo pasó muy rápido que no era consciente de que podía pasar lo que pasó".

- Descríbeme el momento de saltar al campo...

- "Era algo muy inesperado. Fue todo muy rápido. En un momento dado me dicen: 'Virginia, a calentar que sales'. ¡¡Cómo!! Fue un momento en el que ni lo pensé. Estaba tan nerviosa que me iba a calentar con la mascarilla, con el chaquetón... fue todo muy rápido y cuando me dicen: 'Virginia, ven'; estoy con la cuarta árbitra ahí me doy cuenta de que estoy volviendo".







- ¿Te dijo algo la cuarta árbitra o alguna compañera en el momento de salir?

- "Estaba calentado y las jugadores del Barça me decían: '¡¡¡Vamos, Virginia!!! ¡¡¡Qué sales!!! ¡¡¡Qué vuelves!!!'"

- ¿En serio?

- "Sí, sí. Mapi León me dijo que íbamos a redebutar las dos... Alexia diciéndome: 'Ay, gorda qué sales'. Es algo impensable".

- Y luego cuando sales, ¿cómo te encontraste?

- "Muy rara. Cuando entro al campo, de hecho, no sé lo que tengo que hacer. Yo soy una persona que tácticamente lo llevo muy bien, hacía mucho tiempo que no lo vivía. Pero muy bien".

- ¿Tenías ganas de que te pasarán el balón o te vas adaptando poco a poco?

- "Quería tener balón, estar con ellas, el estar allí... era algo impensable".

- ¿Hay mucha diferencia entre la Virginia Torrecilla de ahora a la de antes?

- "Ha sido un proceso muy largo. Es verdad que cuando empecé con los entrenamientos no veía a la Virginia de antes. Técnicamente no había perdido las cosas, pero físicamente me costaba todo. Con el tiempo lo he ido recuperando. No estoy a mi 100% pero la Virginia que había sido durante muchos años volverá incluso mejor".

- ¿Cuál es tu situación médica exacta?

- "Cada tres meses estoy pasando las pruebas médicas. Por ahora está yendo todo muy bien... y que siga"

- ¿Te inquieta mucho cada vez que se acerca esa fecha?

- "Mucho. Cuando se va acercando la fecha de tener que ir al hospital los recuerdos me vienen de todo lo que he pasado y te da miedo el pensar que puede volver. Cuando me operaron me dijeron que me lo habían quitado todo y que esto era para darnos cuenta de que esto no volvería".

- ¿Te ha sorprendido mucha gente para bien? ¿Qué conclusión sacas de todo lo que has vivido?

- He vivido momentos muy críticos, pero todas las personas que han estado volcadas conmigo en todo momento ha sido increíble. Me he sentido querida. Tenemos el ejemplo del partido del otro día. Antes de celebrar su título el equipo rival me hace que la imagen del año sea volver a debutar con mi equipo".









- ¿Cómo se gestó ese manteo?

- "Tampoco te puedo decir mucho porque no me lo esperaba. Estaba hablando con Irene Paredes y, de repente, me encuentro saltando por los aires llorando, sonriendo..."

- ¿Cómo ha reaccionado el Atlético?

- "Ya no solo por estas imágenes, han estado muy pendientes de mí. Los capitanes, Luis Suárez, Diego Costa en su día... el club ha estado en todo momento y me ha ayudado muchísimo".

- ¿Lo viste muy, muy negro?

- "Claro. Viví un poco en la ignorancia durante la operación. Cuando me doy cuenta de lo que estaba viviendo muchas veces me pregunté si iba a salir de todo esto".

- ¿Y qué hacías?

- "No sé si fue por el miedo, pero lo primero que me dijeron fue que no buscara por internet. Nunca lo hice. Cuando me pasaban esos pensamientos por la cabeza lo que hacía era llorar y pedirles a mis seres más cercanos si iba a salir".





- ¿Cuántos días o semanas dura lo peor?

- "Desde diciembre hasta marzo acabo la quimioterapia fueron momentos muy duros. Se ganó la Supercopa y fui a celebrarla. No tenía fuerzas para levantar la copa. El peor momento de mi enfermedad fueron los últimos quince días. Ya estaba limpia y un día después me tienen que volver a ingresar porque estaba muy baja de plaquetas. Pesaba casi 45 kilos y no comía. Fue horrible. No sabía que hacer. Los últimos tres meses fueron horribles. Me quedaban dos quimios y no quería hacérmelas. Yo decía: 'Me da igual morirme, no quiero'".

- Es muy fuerte cómo lo estás describiendo...

- "Estaba tan débil que me dolía. Fueron momentos muy críticos que lo pasé muy mal en el último tramo de quimioterapia".

- ¿Cuándo ves la luz?

- "Veo el final cuando acabo la quimio y me voy recuperando poco a poco. Cuando voy a Mallorca después de un mes y pico de acabar la quimioterapia y puedo coger a mi sobrino. Durante todo el proceso no podía cogerlo en brazos. No tenía fuerza, no podía jugar con él... pero cuando voy teniendo ganas de estar con él, ahí me doy cuenta de que me estaba recuperando".

- ¿Qué valoras ahora?

- "Siempre he sido muy familiar. Trabajar para ser mejor de lo que soy a día de hoy".

- Virginia, me alegro mucho de que nos hayas atendido. Es increíble escucharte con esta vitalidad.

- Muchísimas gracias.

- Un abrazo, Virginia. Enhorabuena.

- Un beso. Adiós.