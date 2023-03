'Un tipo con suerte', Siro López presenta su libro, en El Partidazo de COPE

El periodista Siro López presentó "rodeado de muchos amigos" su biografía 'Un tipo con suerte'. "No creo que sea merecedor de un libro de memorias, pero me convencieron. Ha sido un orgullo que se acuerden de ti. Mi gran preocupación era ver si iba a hacer un panfleto antes que un libro", manifestó Siro, en El Partidazo de COPE.

"Explico cosas de mis vivencias, de esa España de los años 60. A los chavales les va a interesar. Si me pongo en el otro lado, me interesa", añadió. Y se emocionó cuando reconoció que "a veces me cuesta expresarme con situaciones habituales siendo muy cariñoso". "Nunca lo he hablado con un psicólogo".









Desde los 12 años supo que quería ser periodista deportivo. "Entré para entrar en la sección de balonmano en el diario 'Dicen'. Yo soy entrenador de este deporte. Al cabo de medio año hubo una vacante en la sección de baloncesto y aparecí. En nuestro mundo, vivimos de casualidades".



"Era el único que iba con el periódico bajo el brazo"

Especializado en baloncesto y fútbol, Siro López explicó, en COPE, su primer encuentro con José María García. "Fue en una presentación del Real Madrid. Él acababa de empezar cuando montan Antena3 radio. Le comento que estoy haciendo la mili en Madrid y me gustaría trabajar en la radio. A partir de ahí se creó un grupo espectacular de deportes en los años 90".

"Hubo un momento de volver a trabajar con él en Onda Cero Coruña, pero económicamente no me salía a cuenta".

"Lendoiro es el tipo que más sabe de fútbol"

Jefe de prensa del Deportivo de La Coruña entre 1997 y 2000, aprendió "mucho fútbol con Irureta". "A veces analizamos poco lo mal que lo puede pasar el que está en la trinchera".

"El Dépor gana la Liga ese año por un partido que gana el Rayo Vallecano en el Camp Nou. Lendoiro es el tipo que más sabe de fútbol. Él ficha a Rivaldo. Estaba viendo un partido del Palmeiras y quería a Cesar Sampaio. Al no poderlo fichar vio en ese partido que el bueno era Rivaldo".





Siro López presentó su libro 'Un tipo con suerte', en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.





Desde 2020, Siro López es 'streamer' en Twitch. "Soy un privilegiado. La radio es lo más bonito. Si elijo la radio de los años 80 y principios de la década de los 90 entre mis tres mejores amigos está Manolo Lama. Y eso que cuando nos conocimos le pegué un empujón por entrevistar a Epi y meter el micro ahí. Acabó el partido y me pidió disculpas diez minutos después. En ese momento es amigo mío de por vida".

Finalmente, de su polémica con Josep Pedrerol, indicó que "estamos en extremos opuestos". "En 'Punto Pelota' me marchaba muy jodido porque no era yo. Allí iba a la guerra todos los días. Es imposible arreglarlo con Pedrerol".