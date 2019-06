Scariolo, en El Partidazo de COPE: "No éramos favoritos, pero la química ha hecho el resto"

El baloncesto español está de enhorabuena por el anillo logrado por los Toronto Raptors la pasada madrugada. En su primera experiencia en la Liga estadounidense, Sergio Scariolo sumó un nuevo éxito al ganar el título de campeón de la NBA.



- Hola, Sergio. Muchas felicidades.



- Muchas gracias. Estoy a punto de salir mientras hablo con vosotros.



- ¿Os vais a Las Vegas?



- Sí. Tenemos una celebración privada del equipo y luego hacia Toronto para los actos de la ciudad. La verdad es que ha sido tener todo un país detrás.



- Un equipo de la NBA celebrando un título que no ha conseguido nunca, en Las Vegas, puede ser lo más parecido a un encierro de San Fermín...



- No he estado nunca en un encierro, pero realmente la dimensión es brutal. Es algo especial porque une la sensación de ganar en un club y en una selección. Lo hemos notado durante el playoff. Hemos sido el equipo de todo Canadá.



- ¿Había alguien en la franquicia que pensara que Toronto podía ser campeón?



- Desde el inicio el objetivo era estar bien en junio para poder competir donde estuviéramos. No somos el equipo con más talento en la NBA. No éramos favoritos cuando empezó el playoff, pero la química que se ha alcanzado ha ido fortaleciendo la confianza para hacer algo importante.



- Se tienen que producir un montón de circunstancias y os ha salido todo bien...



- Hay que hacer cosas para llegar bien. El trabajo por parte del equipo ha sido brutal. Hay que estar bien cuando empieza el playoff.



- Normalmente los entrenadores asistentes tienen asignado un papel muy concreto, pero en tu caso no es así...



- Mi experiencia como entrenador ha hecho que me pidieran una opinión en todo. Los asistentes principales hemos ido rotando durante el año hasta estabilizarnos al final de la temporada.



- Y después de esto, ¿qué quieres ser de mayor?



- Sinceramente, disfrutar de esto. Volver a España, disfrutar de la familia, poder atender todos los compromisos y, por supuesto, meterme en la preparación del Mundial.



- Cuando perdéis el quinto partido, ¿llegasteis a pensar que lo levantarían los Warriors?



- No. La verdad es que no. Teníamos una cierta rabia por haber perdido un partido que lo teníamos en la mano, pero el equipo había desarrollado un nivel de confianza muy alto. De todas maneras teníamos dos balas y ese colchón de tranquilidad fue importante para todo el mundo.



- ¿No te da un poco de rabia que se hable de las lesiones de Golden State y no del éxito de Toronto?



- Aquí no es así. Hay una participación y una alegría tremenda. El deporte unas veces te da y otras te quita.



- Te ha dado tiempo a pensar, el currículum que tengo...



- No piensas en eso. Lo que te importa es vivir el momento. El currículum está ahí y cuando nos den el anillo será un objeto bonito, pero lo que vive son las personas, los momentos, las emociones... y eso no tiene nada que ver con un palmarés.



- Después de esto, Serge y Marc van al Mundial sí o sí...



- Eso lo decidiremos. Si tuviéramos que llevar al Mundial a todos los que se lo merecen tendríamos que hacer un equipo A y un equipo B. Ya veremos.



- Sergio te mandamos un abrazo gigante y todas las felicitaciones del mundo.



- Muchas gracias. Un abrazo.