Rafael Louzán, en El Partidazo de COPE: "Uribes ha dicho que no soy la persona adecuada pero él mismo firmó la orden ministerial"

En El Partidazo de COPE hablamos con Rafael Louzán, uno de los tres candidatos a la presidencia de la RFEF. Este martes se terminó el plazo para presentar los avales para optar a ser presidente y finalmente habrá tres: Rafael Louzán, presidente de la Federación Gallega; Sergio Merchán, de la Federación Extremeña; y Salvador Gomar, de la Valenciana.

Sobre la presencia de última hora de Salvador Gomar dijo que "No estoy pendiente de los demás, estoy pendiente de lo que trabajo, por el bien del fútbol gallego, y contribuir a que el fútbol español, uno del los grandes transatlánticos del mundo, ayudar a resolver sus conflictos pero ya no soy miembro de la gestora. He hablado todos los días con Merchán, que es de mi confianza; pero con Gomar, no. No se trata de un lado u otro, quiero lo mejor para la RFEF y es lo que podemos aportar. Cuando los plazos se cumplan, ya hablaremos".

Rafael Louzán está inhabilitado para ejercer un cargo público por una causa abierta que nos explicó en El Partidazo de COPE: "Es el 2013, cuando hay una denuncia por unas empresas que han trabajo para varias administraciones. Hubo una sentencia inicial donde se nos acusaban de dos delios y luego otra donde se acusaba de prevaricación; queda la del Tribunal Supremo, que se ha admitido a trámite; y confío en que nos den la razón. Dicen que el procedimiento para la concesión de un campo de fútbol no fue el adecuado pero en ese momento, el Estado lo permitía. Estoy en esta situación por una cuestión de interpretación. Tengo mucha fe en la Justicia. Creo que puede haber un final feliz. Esperaremos al 5 de febrero".

José Manuel Rodríguez Uribes, Presidente del Consejo Superior de Deportes, afirmó que "No puede presentarse nadie que esté inhabilitado judicialmente", y Juanma Castaño preguntó a Louzán por esto: "Tengo que respetar, es el secretario de Estado. Ha dicho que no sería la persona adecuada pero puedo decir que él mismo ha firmado una orden ministerial que lo deja muy claro y está en el BOE".

Louzán ha conseguido 55 avales, un número muy elevado y que le lleva a ser el gran favorito para ser presidente de la RFEF: "Carlos Herrera me pidió vernos y le pregunté si conocía el proceso electoral, y me dijo que algo conocía. Vimos el reglamento electoral y comprendió que no era tan fácil. No me gusta donde voy estar, me gusta hacer y hacerlas para el bien de los demás".

Juanma Castaño le preguntó por su opinión sobre el actual seleccionador Luis de la Fuente: "He trabajado con Luis, he estado al lado suyo, y sabiendo todo lo que conocía detrás le ha permitido conseguir todos los logros. Es una grandísima persona, que es lo que más me emociona de él. Y es un grandísimo profesional".

Sobre la posibilidad de que Marruecos le quite a España la sede de la final del Mundial 2030: "Es mi deseo, que España sea la sede de la final de ese Mundial. No creo que Marruecos se la lleve por todo esto. Creo que España tiene la capacidad para poder albergar algo así".

Juanma Castaño le preguntó también por su relación con Gianni Infantino, presidente de la FIFA: "He saludado un par de veces, pero no tengo relación con él”; y con Feijoó y Mariano Rajoy: "Tengo muy buena relación con Feijó y con Rajoy”.

Por último, también habló sobre Vicente del Bosque: "Como persona es carismática, cariñosa y sensacional; en cuanto a gestión, no lo sé. Es un referente del fútbol español y mundial".