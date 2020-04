NuestraMejorVictoria | Nadal: "¿El tenis a puerta cerrada? Estaría encantado, pero es un deporte global"

AUDIO - ENTREVISTA A RAFA NADAL, EN EL PARTIDAZO DE COPE Y EL TRANSISTOR DE ONDA CERO



Rafael Nadal y Pau Gasol han tenido la idea de unir El Partidazo de COPE y el Transistor de Onda Cero para luchar contra el coronavirus. El tenista balear ha explicado en El Partidazo de COPE y en el Transistor de Onda Cero el origen de esta iniciativa solidaria.



"Los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos. Pasé una semana haciendo deporte con poca ilusión, desganado. Estaba todo el día pendiente de la televisión. A medida que pasaban los días he ido volviendo a la rutina y a pensar en positivo. Hemos intentando contribuir de alguna manera ayudar a la gente que lo está pasando mal".



Sobre su día a día, ha comentado: "Hago mis ejercicios diarios, pero un poco de peso sí que he subido. Llevo mejor el confinamiento que hace tres semanas. Las noticias eran terribles y no tenía ganas de nada".



Rafa Nadal ha dicho sobre el momento que más le ha impactado durante la crisis del COVID-19 "cuando volví de Indian Wells". "Estábamos viviendo una realidad en Italia, un pais vecino, y ya te preocupas. Cuando el virus llegó a China no lo tomábamos en serio. Cuando estaba en Estados Unidos ya era una señal de que algo serio estaba pasando".



Nadal ha destacado que "lo que menos me preocupa ahora es el tenis". "Soy consciente de que es una cosa muy seria. Mucha gente está sufriendo. Lo menos importante es el tenis. ¿El tenis a puerta cerrada? Estaría encantado, pero es un deporte global. Estamos hablando de deportes diferentes y situaciones distintas. El tenis es un deporte global, con viajes, desplazamientos, con todo lo que conlleva a nivel de riesgos".



Rafa Nadal ha saludado a Novak Djokovic en El Partidazo de COPE y en el Transistor de Onda Cero. "Hemos estado hablando horas y horas para intentar ayudar a nuestro deporte. Solo le puedo agradecer por sumarse a esta iniciativa". Y ha añadido con los tenistas afectados por la crisis del coronavirus: "En este consejo buscamos ayudar a la gente que lo pasará mal tras la pandemia".



El tenista español ha querido dar las gracias "a todos los ciudadanos, deportistas, artistas... que se han interesado por esta iniciativa solidaria".



Para poder ayudar de manera voluntaria a hacer frente al coronavirus, puedes donar de forma solidaria en www.cruzroja.es/NuestraMejorVictoria. También puedes colaborar mediante donativos en la siguiente cuenta: ES44 049 0001 5321 1002 2225