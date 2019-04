Pochettino, en El Partidazo de COPE: "Sería una suerte que Kane pueda jugar el final de temporada"

Harry Kane sufrió una lesión durante la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones cuando Fabian Delph, del Manchester City, le propinó un pisotón fortuito. Mauricio Pochettino, entrenador del Tottenham, admitió que el delantero inglés podría perderse el final de temporada.



"Espero que no sea nada grave porque nos afectaría muchísimo. No creo que pueda contar con él para el miércoles. Ha salido con muletas. No somos muy optimistas. Sería una suerte que Kane pueda jugar el final de temporada".

Sobre la eliminatoria contra el Manchester City: "La satisfacción de hoy es enorme, pero siguen siendo favoritos para ganar la Champions. La intención para el partido de vuelta será ganar".