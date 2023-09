Nolito, en El Partidazo de COPE: "Luis Enrique es mi entrenador favorito, fue mi padre deportivo"

Manuel Agudo Durán, conocido como Nolito, se ha retirado este miércoles del fútbol profesional. El atacante de 36 años ha anunciado que cuelga las botas tras 17 años en activo y destacó varios momentos de su carrera en El Partidazo de COPE junto a Juanma Castaño.

El futbolista destacó a Luis Enrique como su entrenador favorito. "Ha sido mi padre futbolístico en el Barcelona B. Esos tres años me recalcaba la importancia del lugar en el que estaba y me ayudó. Pero también aprecio a otros muchos entrenadores como Guardiola, Caparrós, Lopetegui...Pero él fue mi padre deportivo".

Al mismo tiempo Nolito también destacó al jugador con el que más sufrió sobre el terreno de juego. "Damián sobre todo sin balón pegaba mucho, pero es buen tío. Antes de los partidos le decía que me diera en las jugadas con balón. Al final es fútbol, te enfadas al principio y fuera del campo te olvidas de todo", comentó.

Nolito también reconoció que jugar en la selección española fue "cumplir un sueño". "He jugado con España, que era algo que no esperaba. Ha sido lo máximo, un sueñio desde pequeo. Y he tenido la suerte y el privilegio de compoartir muchos buenos momentos con los compañeros", dijo.

El exjugador de Barcelona, Celta y Sevilla entre otros equipos reconoció que ha vivido un día "muy emocionante". "Tengo el móvil echando fuego. Son muy bonitos los mensajes que he recibido", comentó sobre el apoyo que ha recibido tras anunciar su retirada del fútbol.