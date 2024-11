Juanma Morales, en El Partidazo de COPE: "Es la hora de los valientes, es la hora del cambio"

Juanma Morales, precandidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, estuvo en el estudio de El Partidazo de COPE para presentar su proyecto, que incluye 200 puntos, encabezado por el lema "Pasión y Gestión". El presidente del grupo IFA comentó en su presentación que busca realizar "un cambio que necesita el fútbol de nuestro país, dignificarlo y mejorar la marca España".

El 16 de diciembre están fijadas las elecciones para la elección de la presidencia de la RFEF. Primero hay que elegir la asamblea, para que luego elija al presidente, con la duda de si podrá presentarse Pedro Rocha, que ha pedido la cautelar para poder hacerlo.

Sobre por qué ha decidido meterse en un proyecto tan diferente al que ha hecho durante sus años en el mundo empresarial, Juanma Morales afirmó que “Me meto por convicción. Es difícil dejar atrás todo lo que dejo, pero en este país nos quejamos mucho de las cosas y pocos dan el frente para intentar solucionarlo. El fútbol es mi pasión y quiero unirla a mi profesión. Queremos llevar a la RFEF al nivel que se merece”.

Juanma Morales, en El Partidazo de COPE

Uno de los grandes problemas será lograr los 21 avales: “El 25 de noviembre se conocerán a todos los asambleístas. Para los que venimos de fuera, el plazo para conseguir los avales no es demasiado generoso y lo haré con mucho trabajo. He hablado con mucha gente y muchos quieren cambios. Muchos futbolistas, clubes no profesionales, el fútbol sala... quieren cambios. Es la hora de los valientes, es la hora del cambio. Ahora mismo no tengo ninguno, porque no está constituida la asamblea. Ahora es un momento que nadie se comprometa con nadie. Me he reunido con los presidentes de las territoriales para escuchar y hemos interpretado que podemos conseguir esos 21 avales. Honestamente, creo que tenemos posibilidades. No vamos contra las federaciones territoriales, vamos con ellas y ya dijeron que hacía falta un cambio. Es una candidatura de fútbol liderada por un persona de empresa”.

Juanma Castaño le preguntó por el futuro del seleccionador: “No he hablado con el seleccionador. Los resultados hablan por sí mismos, ha conseguido aislar a nuestra selección y ganar la Eurocopa. Es la última de nuestras prioridades. El problema está en la falta de liderazgo. Uno tiene que estar remunerado según lo que aporta”.

En su presentación, afirmó que la RFEF tiene casi 400 millones de ingresos y que él podría aumentar en 100 millones esa cifra: “Deberíamos ser capaces de alcanzar los 500 millones de euros en cuatro años y tener 100 millones para revertir en el fútbol. Tenemos un plan que establece claras medidas con muchas áreas de desarrollo. Echamos en falta a las grandes marcas españolas en los patrocinios".

Juanma Morales, que reconoció ser del Atlético de Madrid y que no tendría problema en debatir en el programa con otro candidato, afirmó que todavía no se ha reunido con el presidente de la Liga, Javier Tebas: “Tenemos que hablar con Tebas. Somos dos personas que tenemos que tener una visión conjunta para trabajar juntos por el fútbol español. Ha hecho un magnífico trabajo al frente de la Liga, tiene mi máximo respeto desde el punto empresarial”.

El director de El Partidazo de COPE le preguntó por si la Supercopa de España se seguiría jugando en Arabia Saudí si él llega a la presidencia: "Si pudiera tomar esa decisión, la Supercopa de España se tiene que jugar en España. El contrato ahora está hasta 2029. Habría que ver cuántos ingresos habría tenido jugándose en España". "La primera decisión sería recuperar la reputación de la Federación. Tenemos que estabilizarla porque hay una sensación del día de la marmota. No aceptaría un pacto, no voy a depender de alguien que podría cambiar de idea. Yo quiero presidir con mi equipo".