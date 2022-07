Juan Carlos Unzué, en COPE: "Ha sido el día perfecto; he sentido emoción y orgullo"

El exfutbolista y exentrenador navarro Juan Carlos Unzué prendió la mecha del chupinazo que abrió los Sanfermines 2022. Una fiesta que llevaba dos años sin celebrarse debido a la pandemia.

"Ha sido un día de muchas emociones. Se me han vuelto a poner los pelos de punta. Es difícil de explicar, es algo único. Lo he disfrutado a mi manera. Ver la plaza llena, el ambiente… es increíble. Nunca lo había visto desde el balcón del Ayuntamiento", señaló. "He sentido emoción y orgullo; ha sido el día perfecto", añadió.







Unzué dedicó el chupinazo de los Sanfermines a los sanitarios y enfermos de ELA. "Hay que recordar, de nuevo, a los sanitarios y a las personas que nos han cuidado para tener una vida mucho mejor. No nos tenemos que olvidar. Me tienen ganado en estos tres años".

"Me ha tocado visitar a muchos profesionales y he podido sentir a muchas personas cercanas. Lo que se hace bien también se tiene que decir bien alto", comentó, en El Partidazo de COPE.





El exfutbolista, Juan Carlos Unzué (arriba) dio el chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento en la Plaza Consistorial de Pamplona.EFE





Después de protagonizar uno de los grandes momentos de su vida, Juan Carlos Unzué recordó que los Sanfermines "son una carrera que depende de mucha gente". "No he tenido cojones de ponerme delante de los toros", bromeó. "El punto de responsabilidad siempre apareció. Fue una buena decisión. No llegué a correr, pero sí a disfrutar", comentó.





El exfutbolista navarro, finalmente, valoró la gesta de Rafa Nadal tras lograr el pase a las semifinales de Wimbledon en un titánico duelo ante el norteamericano Taylor Fritz. "Rafa no ha perdido sus raíces y eso es fantástico. Tiene los pies en el suelo, transmite lo mismo que hace doce años".