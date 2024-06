Juan Carlos Ferrero, en El Partidazo de COPE: "Sinner es agresivo y necesitaremos todo para ganar"

Carlos Alcaraz disputa este viernes las semifinales de Roland Garros y lo hará contra Jannik Sinner. El murciano y el italiano buscarán un pase a la gran final del segundo Grand Slam de la temporada. Y por ello, Juan Carlos Ferrero, entrenador del tenista español, ha pasado este jueves por El Partidazo de COPE para analizar el torneo que está realizando su pupilo.

"Tiene un nivel muy por encima de lo que podríamos ver con alguien de su edad", empezaba comentado Ferrero sobre los grandes resultados de Carlos Alcaraz con tan solo 21 años.

"No cambiamos los hábitos antes de un partido. Carlos no suele vivir con tensión los días previos a algún partido, pero sí el mismo día del partido porque sabe que será un partido complicado contra Sinner. Tiene muchas ganas de saltar a la pista y esperemos que no esté muy tenso", explicó Ferrero a Juanma Castaño sobre las rutinas de Alcaraz antes de una semifinal como la de Roland Garros.

En cuanto al favorito para el partido, comentó: "No creo que haya favorito, aunque todo el mundo puede llegar a pensar que Carlos es un poco más favorito por jugar en tierra batida".

Y añadió: "Si los dos juegan a un nivel alto, creo que será un partido muy largo que llegue a los cuatro o cinco sets".

"Sinner está a un nivel muy alto y no creo que nos conceda las mismas facilidades que Tsitsipas y además su juego es muy agresivo. Necesitaremos todo para ganar", señaló Juan Carlos Ferrero sobre el estado de forma del rival de Alcaraz.

Para concluir, Ferrero habló del crecimiento de Carlos Alcaraz en este último año. "Ha ido madurando poco a poco. Las experiencias que ha ido viviendo en la pista le han ayudado mucho y también le ayuda mucho estar rodeado del equipo que tiene porque somos todos mayores que él", sentenció.