Joselu, en COPE: "Piqué dijo que la 14ª no será recordada porque es del Barça y tendrá envidia"

Rodrygo insiste en que no quiere ser nueve: "No es que no quiera, pero igual prefiere partir de otras posiciones. En cualquier caso hemos visto el pedazo jugador que es, todo lo que puede aportar y todo lo que está dando en las últimas jornadas. Es muy buen chico"



¿Cuánto mides?: "Mido 1,91 centímetros. Soy grandote desde pequeño"



¿Estás jugando más, menos o justo lo que esperabas en el RM?: "Te puedo decir que estoy muy contento de lo que estoy jugando, lo que estoy aportando... Lo que quiero es seguir aportando y dando soluciones a momentos en los que el míster me necesite en el campo. Todos sabemos la calidad que hay en esa plantilla, yo vine para ayudar lo máximo posible y creo que cuando el míster ha confiando en mí yo he respondido bastante bien haciendo goles y dando puntos al equipo"

Llevas cinco goles, ¿no?: "Llevo 5. Debería llegar alguno más, al final los delanteros vivimos de eso y yo estoy contento porque el equipo genera y tengo ocasiones de gol, aunque es imposible marcarlos todos porque incluso los mejores del mundo tienen días buenos y días malos. Estoy contento con el número de goles, siempre puedes aportar alguno más, pero me quedo con que la mayoría de los goles que he hecho han sido para que el equipo puntuara"

¿Qué tal Ancelotti?: "Conmigo siempre ha sido muy sincero y muy directo desde el día que llegué. Estoy muy contento porque siempre soy una opción entre los cambios que tiene, cuando no ha estado un jugador ha contado conmigo y solo tengo palabras de agradecimiento. Cuando me ha tocado jugar, bien, y cuando no, también".

¿Cuántos goles marcarás?: "Yo siempre intento mejorar la temporada anterior. El año pasado metí 17 y ojalá este año pueda marcar 18. Si hago 18 goles, creo que es un número basante bueno". ¿Bellingham? "Puede pasar de 22-23, fácil". ¿Vini? "Es lo que se proponga. Vini tiene unas condiciones que le hacen ser muy determinante en un partido. Cuando está centrado y con la mecha puesta no hay quien le pare. Lo hemos visto estas últimas jornadas, la gente decía que no hacía goles y ha marcado 3 en los últimos dos partidos. Es un jugador que hará 17-18-19 goles, seguro".

¿Te gusta cómo está jugando el Real Madrid?: "Está ganando y eso es lo importante. Jugar bien al fútbol y ganar, pocos equipos. El Girona está haciendo buen fútbol y está ganando, nosotros hemos hecho buenos partidos y hemos ganado, pero también hemos hecho malos partidos y hemos ganado también"

¿Jugáis mejor que el Barça?: "Bueno, yo creo que son dos 'fútbols' diferentes. El Barça al principio de temporada intentaba tener la posesión, estos últimos partidos está sufriendo bastante, pero en eso consiste también, en sumar de tres en tres. Nosotros contra el Valencia hicimos un partido redondo y otros días no te salen tan bien"

No riñáis a Lamine Yamal: "No, a Yamal hay que cuidarle mucho, es una joya que tiene nuestro país y tenemos que apoyarlo mucho y ayudarle en el día a día.



¿Le habéis dicho algo?: "No, no, no. Suficiente habrá tenido el pobre ya. Es un chico fantástico y aquí lo que hacemos es arroparle porque creo que va a ser una pieza fundamental en la Selección"



¿A ti te han echado una bronca así?: "No me acuerdo. Tan fuerte así... No sé. He visto broncas 'heavys', pero así que me haya tocado en primera persona creo que no"

¿Con tu cuñado Carvajal discutes u os lleváis bien?: "Nos llevamos muy bien, pero entrenando sí nos picamos. La rabia que tiene él entrenando la saca más, pero luego la relación es espectacular. Está como un avión, no hay quién le pare. Y haciendo goles y todo imagínate. Es un fenómeno"



¿Tu plan es continuar en el Real Madrid?: "Ojalá, ese es mi objetivo. Ojalá pueda quedarme otro año más y seguir disfrutando de esto. Sé el papel que puedo aportar en el club y un perfil como el mío no lo tienen todos los equipos y es muy diferente a todo lo que hay"

Si te preguntan Mbappé o Haaland, tú dices Mbappé, ¿no?: "Bueno, al final el Real Madrid ficha a los mejores" Lo digo por competencia contigo: "Yo tengo que sumar, creo que en el club están contentos conmigo en ese aspecto y el míster tiene que tener la opción de que si puedo echar una mano estoy ahí en cualquier situación"



¿Hay mosqueo con lo que dijo Piqué de que no se recordará la última Champions?: "Joder, si no se recuerda esa, no sé cuál se va a recordar. Ya no solo por lo que pasó en los partidos anteriores, sino en la final.... Creo que es un título que no se va a olvidar nunca en la vida, pero no solo futbolísticamene sino por todo lo que pasó"

¿Por qué crees que lo dice Piqué?: "Yo que sé, porque es del Barça y tendrá envidia?

Güler, con las lesiones.... : "Bueno, es un chico que ha llegado muy joven y ha tenido la mala suerte de tener una lesión complicada. Tiene unas condiciones increíbles, tiene mucha calidad y hay que tener mucha paciencia con él. La gente joven lo quiere todo para ayer y ahora ha tenido una pequeña recaída, pero es un jugador de futuro que le va a dar muchas cosas al Real Madrid y que el club está haciendo muy bien las cosas con él"



No quisiste coger el '9'... ¿Si no viene Mbappé ni ningún otro delanero habrá cambio de dorsal?: "Mi sueño fue jugar en el Real Madrid y jamás le di importancia al número. Estar entre los 25 es lo máximo que existe en el mundo del fútbol y ojalá pueda llevar aunque sea el 25 y seguir al año que viene aquí otra vez"