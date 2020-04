Jonathan Praena, en COPE: "Tiene más riesgo ir al supermercado a comprar el pan que ir al estadio"

AUDIO - ESCUCHA LA ENTREVISTA A JONATHAN PRAENA, PRESIDENTE DEL FUENLABRADA, EN EL PARTIDAZO DE COPE



El Fuenlabrada, conjunto de LaLiga SmartBank, había programado este lunes controles de medición de grasa para su plantilla, pero el Consejo Superior de Deportes ha mandado una carta para impedir que sus jugadores acudan a sus instalaciones.



Ante este hecho, el presidente del conjunto madrileño Jonathan Praena ha recordado, en El Partidazo de COPE, que el club "ha cumplido con lo que pone en el Real Decreto".



"No entendemos la carta debido al veto a las entidades no esenciales. Deberían reglamentarlo en el Real Decreto. Hemos hecho un seguimiento de los jugadores. ¿Se puede? ¿Se debe? Es algo personal. Tal vez hay que hablarlo. Tiene más riesgo ir al supermercado a comprar el pan que ir al estadio".

El presidente Jonathan Praena, en El Partidazo de COPE, ha destacado que "no podemos tener una sanción" porque "estamos cumpliendo".



"Por respeto al Consejo Superior de Deportes hemos decidido suspender los controles temporalmente. Mis asesores legales me dicen que estamos en esos parámetros. Si se considera que el fútbol no puede hacer estas pruebas debería haber un anexo en el Real Decreto".



Sobre la medición del peso corporal de la plantilla y en qué condiciones se encuentran los jugadores del primer equipo, ha comentado: "No es que sea importante, es un acto de rutina de cada mes. Los preparadores físicos están haciendo el trabajo a ciegas. No voy a poner en riesgo la salud de mis empleados. Es un acto que lo hacemos para que el nutricionista tenga un control del grupo".