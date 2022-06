Jon Uriarte, en COPE: "Estamos aquí por el bien del Athletic; no me disgusta ser el presidente 3.0"

El Athletic Club celebrará este viernes en San Mamés las décimas elecciones a la presidencia de su historia, unos comicios a los que comparecen Jon Uriarte, Ricardo Barkala e Iñaki Arechabaleta.

Con todas las cartas sobre la mesa, Jon Uriarte, explicó en El Partidazo de COPE cómo será su proyecto. "No me disgusta ser el presidente 3.0. No solo soy el candidato de la gente joven, hemos recibido apoyo de todas las franjas de edad. Tenemos experiencia en este ámbito para hacer un proyecto mejor", matizó.

Líder de la opción más innovadora, Uriate respondió a la polémica sobre los tuits de carácter machista y homófobo que publicó hace diez años el que iba a ser su director deportivo, Carlos Aviña.

"Estamos buscando director deportivo. No nos vamos a precipitar para ganar unos votos. No vamos a ir al mercado como locos", explicó.









'El efecto Bielsa'

La candidatura de Jon Uriarte anunció que Ernesto Valverde será el entrenador del conjunto vasco en caso de que ganen las elecciones.

"Tengo una relación personal con Ernesto. Es un entrenador que nos da mucha estabilidad para el club. Estaba encantado y le dije que era nuestra primera opción. Estamos aquí por el bien del Athletic. La elección del entrenador no la hicimos en clave electoral".





A ese respecto, Uriarte reconoció que Marcelo Bielsa "nos hizo vivir unos momentos increíbles", si bien "su salida del club no fue nada buena". "Detrás de las otras candidaturas hay grupos con mucho poder que quieren controlar el equipo".