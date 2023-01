Jokin Aperribay, en El Partidazo de COPE: "Queremos ganar la Liga; como vocación tenemos esa aspiración"

Hablamos con el presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, en El Partidazo de COPE horas antes de jugar el partido de Copa del Rey ante el Barcelona."No pensaba que iba a estar 14 años como presidente. Llegamos en un momento muy difícil, con mucha deuda. Seguiré hasta que los socios quieran". El dirigente realista destacó el buen momento del equipo y pone un objetivo muy concreto.

"La Real tiene una muy buena estructura deportiva. Queremos ganar la Liga, queremos hacer cosas importantes. No sé si es este año o cuando, pero como vocación debemos aspirar a ganarla. Lo intentamos todos los domingos; otra cosa es que no lo consigamos. La Real no puede competir con los grandes equipos para ganar la Liga en un solo proyecto".







"La Real sí puede trabajar adecuadamente para ir sumando proyectos y tener un año un equipo competitivo para ganar una Liga. Ese es el camino. No podemos no ser ambiciosos. Hay que intentar dar el máximo", añadió.

En cuanto al partido de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Barcelona, destacó. "No ganamos desde 1991; puede ser el momento. Históricamente para nosotros ganar ha sido más difícil en el Bernabéu, pero ya hemos ganado allí en los últimos años".

En este sentido apostó por un "0-1, con gol de Zubimendi" y opinó sobre la polémica de las camisetas en el Camp Nou.







"La persona que va con la camiseta es la persona que mejor comportamiento tiene porque está identificado. Me encantaría que todos fuéramos respetuosos al máximo con la afición visitante. Creo que el Barcelona está condicionado por lo que le pasó contra el Eintracht. Me encantaría que nos dejasen entrar con la camiseta de la Real en el Camp Nou", sentenció

"Le quiero decir a la afición que la Real va a estar representada en el césped y que vamos a intentar ganar", puntualizó