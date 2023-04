Joaquín, en El Partidazo de COPE: "Me hace ilusión batir el récord de más partidos jugados en Primera"

Juanma Castaño: ¿Sigues llorando?: "Ya no me quedan lágrimas, hoy ha sido uf, un día lleno de muchas ilusiones; ha sido bonito, con mi familia, mi gente, mis amigos... lo he disfrutado. Lo mejor ha sido ver a los que me han acompañado durante tantos años: mi mujer, hijas, mi padre, hermanos, mi repre....han sido parte de esta historia tan bonita llamada fútbol".

Joaquín se despide del fútbol entre lágrimas: "Qué difícil es decir 'hasta aquí llegué'" "Cuando Fernando Vázquez me llamó para incorporarme a la primera plantilla, llamé a mi padre para decirle que ya era jugador del mejor equipo del mundo, el Real Betis Balompié".





¿Cuándo decides dejarlo?: "Hace tres o cuatro semanas tenía bastante meditado que era el momento, pero no quería decir 'me voy' a final de temporada, no me merecía terminar de esta manera, quería hacer algo más especial por los años que llevo y por lo que significa el Betis para mi"

¿Cuántos homenajes te van a dar por los campos de España?: "Contra el Atleti, en el cambio fui silbado y después hablando con los compañeros, uno me dijo que después de pitarte cantaron 'Luis Aragonés', y creo que es que en el documental hablé de cuando me quedo fuera de la Eurocopa de 2004, dije que en ese momento Aragonés no se portó bien conmigo, pero ya está"

¿Cómo crees que te despedirá el Sánchez Pizjuán?: "Lo normal siendo futbolista del eterno rival, no me van a aplaudir y lo entiendo perfectamente. Me han felicitado muchísimos sevillistas con respeto y admiración; lo agradezco, es bonito recibir esos mensajes del eterno rival"

A ver si te ponen en todos para cumplir el récord del jugador con más partidos en la Liga: "Los números es algo secundario pero el récord me hace ilusión"

¿Qué jugador destacarías?: "He sido un enamorado y siempre me he fijado en Luis Figo, ha sido mi referente. Como futbolista de otra galaxia, quitando a Messi que está en otra galaxia, ha sido Ronaldinho"

¿Un entrenador?: "El que me dio la oportunidad de ser futbolista profesional, Fernando Vázquez"

Hablamos con Fernando Vázquez: "Es un chico generoso e inteligente. Hubo gente que me dijo que por qué lo ponía, por eso no me lo pude llevar a la concentración, porque el club no me dejó. A la vuelta de la concentración le llamé"

Joaquín: "Me llamaron para entrenar con el primer equipo y me dijo 'Es una oportunidad para ti, hay unas pruebas físicas y si no te despegas de Varela, mantienes el ritmo y haces un buen entrenamiento, después hablaré contigo'. Me pegué a Varela... que no corrí encima de él de milagro. Luego me dijo 'Enhorabuena, ya eres del primer equipo'"





Fernando Vázquez: "Sabía que iba a jugar mucho tiempo, era talento y físico puro"

¿Qué quieres hacer?: La idea es seguir ligado al club, cerca de mi vida, que ha sido el Betis. Ofrecer lo vivido después de tantos años. Buscar esa idea donde yo pueda sentirme feliz e importante y donde pueda aportar.

¿En la tele?: "Me siento una afortunado y la oportunidad de la tele ha sido una experiencia brutal, algo maravilloso; me he sentido un privilegiado pero si hago algo es con algo que me llene. Me veo en algo de entretenimiento"





¿Si te llama Piqué para la Kings League?: "Eso es algo muy interesante... no he hablado con él directamente"