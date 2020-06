La realidad de Joaquín Carmona, el 'Maldini' del atletismo, en COPE: "Desde 2008 estoy sin hogar"

AUDIO - ENTREVISTA A JOAQUÍN CARMONA, EN EL PARTIDAZO DE COPE



Joaquín Carmona lleva una de las cuentas de Twitter más reconocidas entre los aficionados del atletismo español. Conocemos su historia en El Partidazo de COPE. "Llevo 3 meses sin tuitear porque no tengo luz y estoy desde 2008 sin hogar".



Amante del atletismo, Joaquín Carmona nació en Bilbao hace 46 años. "Estoy abrumado. Me vine a Madrid con 19 años. He tenido varios trabajos. En una heladería, en Correos... y alguno más pequeñito".



Carmona explicó de donde viene su pasión por el atletismo. "Es mi deporte preferido. Empieza en una tarde de verano con un Mundial en 1983. He intentado practicarlo, hacía fondo, pero no lo continué porque me veía fuera de lugar", aseguró.



Joaquín Carmona ha estado tres meses sin poner un mensaje en Twitter "por las normas del Estado de Alarma". "Saco conclusiones de los datos e intento que el valor del resultado quede reflejado. Escribía desde la calle. En las horas anteriores me documentaba en la biblioteca. Cuando terminaba de tuitear veía los comentarios de la gente y me llenaba para dormir orgulloso".





Joaquín Carmona no recibe nada de dinero. "Desde 2008 estoy sin hogar. Anteriormente sucedieron una serie de circunstancias. Trabajaba en un puesto de venta de helados. Dejé las relaciones con los clientes por culpa del ayuntamiento y me quede bastante bloqueado. Me quedé huérfano hace varios años. Nunca he practicado la mendicidad", relató.



Ahora duerme en un parque desde hace seis años, "cerca de una casa de baños", pero parece que "ahora si voy a entrar en ese mundo". "Estoy contento, pero me lo quiero tomar con calma. Si estoy contento voy a trabajar peor. La gente hoy ha donado dinero. Creo que mañana no voy a dormir en el parque", finalizó.