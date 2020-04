Fali, jugador del Cádiz, en Tiempo de Juego: "Tienen que matarme para quitarme los tres puntos"

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA A FALI EN TIEMPO DE JUEGO

El jugador del Cádiz, Fali, se convirtió en el protagonista de este sábado en Tiempo de Juego después de conceder una desternillante entrevista a Paco González donde repasó los mejores momentos de su carrera. “Fui a Tarragona con mi padre en su furgoneta y cuando nos vio el presidente bajar, pensaba que no me iba a querer fichar”, ha asegurado entre bromas.

El defensa del conjunto gaditano se proclamó campeón del torneo de FIFA 20 entre jugadores de Segunda División y, según contó, lo hizo con la consola que le había dejado el frutero, cogiendo la red WiFi del vecino y con la televisión rota. “No tengo ‘na’, no tengo ni teléfono móvil, el presidente me ha dicho que me va a comprar uno”, confesaba.

Pero la entrevista no quedó ahí. Preguntado sobre uno de sus incidentes más conocidos sucedió cuando recaló en el filial del Fútbol Club Barcelona. “Recuerdo que íbamos últimos. Yo llegué un jueves, entré en el vestuario y estaban todos con la música, bailando… Cogí el ‘radiocasette’, lo rompí y les dije: ‘El que no corra, le reviento’. A partir de ahí ganamos siete partidos seguidos”, ha asegurado.