Cerezo, en COPE: "No se nos ha pasado por la cabeza que Simeone deje de ser el entrenador del Atlético"

El Manchester United ya asoma en el presente del Atlético de Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones. El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, recordó en El Partidazo de COPE la única vez que los dos equipos se han visto las caras en competición europea. "La vuelta la jugamos en el viejo Old Trafford. En aquella época, en la 91/92, era vicepresidente".

"El United siempre tiene la tradición y es uno de los clásicos de Europa. Parece que no termina de acabar bien y ayer ganó 2-4. Cristiano es un magnífico jugador. A los grandes jugadores hay que tenerlos admiración jueguen donde jueguen. Nos ha tocado un gran equipo. Vamos a intentar pasar para estar en cuartos. Puede pasar cualquier cosa. Tenemos mucha esperanza y creemos en una competición diferente", comentó.





Para el máximo dirigente rojiblanco la temporada del Atlético "no es decepcionante". "Hay que ser realista no siempre se gana. Todos los equipos tienen sus horas bajas. No creo que haya crisis. Todavía queda media temporada. Creo que los objetivos se van a cumplir". Y le puso nota al juego del equipo. "Algunos los dejaría en un 2 o un 3; otros en un 9 o un 10".

Cerezo habló con la plantilla recientemente: "Ningún jugador quiere perder un partido. Todavía somos campeones y espero terminar bien; entre los 3-4 primeros. Siempre te queda la gran ventaja de una competición donde podemos llegar lejos". El presidente Cerezo firmaba terminar entre los cuatro primeros: "Es el objetivo que tenemos desde que ha comezado esta Liga".





Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, con una mascarilla en la mano. EFE





En cuanto al rendimiento de Joao Félix, Cerezo pidió protección hacia el futbolista portugués. "Es un magnífico jugador. No es una crítica, es una llamada de atención. Está corriendo y ya le están dando. Por todos sitios, a todas horas y en cualquier momento. Parece que la han tomado con él. No me extraña que quede harto. No me quejo, pero es la pura verdad", apuntó Cerezo, en El Partidazo de COPE.





LA INCÓGNITA DE LUIS SUÁREZ Y EL FUTURO DE SIMEONE

El delantero uruguayo termina contrato con el Atlético de Madrid el 30 de junio y no ha renovado. "No ha acabado la temporada y no estamos pensando en eso. Es tan importante como cualquier otro jugador de la plantilla".

El plan de futuro del conjunto colchonero pasa por Diego Pablo Simeone. "No se nos ha pasado por la cabeza que Simeone deje de ser el entrenador del Atlético. Vamos a tener Diego Pablo Simeone para rato. Es un activo importante del club que debemos mantener", afirmó.





Enrique Cerezo no se plantea un cambio de aires en el banquillo del Atleti. ¿Una lista de sucesores? Ni lo planteamos. No es un tema urgente. No sería ni lógico ni justo buscar otro entrenador". "Los periodistas sois los que mejor entrenáis", bromeó.